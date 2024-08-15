Бывший зять Карима Масимова объявлен в розыск

Вознаграждение за информацию о его местонахождении и анонимность гарантируются

Фото: Антикор

Сообщается, что Департамент агентства по противодействию коррупции по ВКО за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 п.3 УК РК («Мошенничество») разыскивает гражданина РФ: Капенов Азамат Абаевич, 12.04.1978 г.р., уроженец Киргизской Республики, Пржевальск.

Указано, что мера пресечения, выбранная в отношении подозреваемого – «Содержание под стражей».

«В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о вероятном местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить инициатору розыска в Департамент Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области», – заявили в Антикоре.

Вознаграждение и анонимность гарантируются.

В некоторых СМИ пишут, что Капенов был женат на старшей дочери экс-главы КНБ Карима Масимова, однако пара развелась.