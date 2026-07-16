ЧА по боксу U19: Казахстан завершил турнир с пять золотыми медалями

В Джакарте (Индонезия) завершился чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 19 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Сегодня, 16 июля, в рамках турнира состоялся розыгрыш золотых наград среди парней. По итогам соревнований казахстанские боксеры завоевали две золотые и четыре серебряные награды.

В весовой категории до 70 кг Бибарыс Аширбай в финале победил японца Кунимицу Хондзё. Еще одно "золото" Казахстану принес Владислав Саможонов, который в финале весовой категории свыше 90 кг оказался сильнее представителя Узбекистана Ислама Салихова.

Адиль Асканбай (до 50 кг) в решающем поединке уступил узбекистанцу Уткизбеку Нозкосимову. В весе до 65 кг Акжурек Калабай проиграл в финале представителю Южной Кореи Кан Дэхо. Тимур Тайбеков (до 80 кг) в финале уступил Аброрбеку Шарипову (Узбекистан).

В весе до 85 кг Руслан Ахметов также стал серебряным призером, проиграв в финале Сардорбеку Бахромхужаеву (Узбекистан).

Таким образом, сборная Казахстана завершила выступление в возрастной категории U19 с пятью золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Ранее чемпионами Азии стали Камила Оспанова (до 70 кг), Айдана Убайдуллакызы (до 80 кг) и Зарина Толыбай (свыше 80 кг). Бронзовые награды завоевали Мадира Жумакан (до 48 кг), Едиге Нургожа (до 55 кг), Акнур Турсынгали (до 57 кг), Айсулу Мухит (до 65 кг) и Жалгас Утебеков (до 90 кг).

Отметим, что в вечерней сессии состоятся финальные поединки среди мужчин в возрастной категории U23.