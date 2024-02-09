ChatGPT на подхвате

Современные технологии с каждым днем все глубже проникают в нашу жизнь. Компьютеры научились рисовать картины, создавать музыку, видео, писать тексты, выполнять за школьников домашние задания. Тот же универсальный бот ChatGPT, появившийся в открытом доступе чуть больше года назад, за столь короткое время нашел применение в различных сферах, прежде всего в образовательной.

С недавних пор универсальную нейросеть в своей работе использует преподаватель из Алматы Асхат Базарбай.

– Искусственный интеллект составляет мне тексты на русском языке, мы с учащимися переводим их на казахский, – рассказывает лингвист. – Прак­тикую в основном индивидуальное онлайн-обучение в формате zoom-конференции, к каждому студенту у меня особый подход. В зависимости от языкового уровня учащегося подбираю подходящие учебные материа­лы. Нейросети помогают придумывать темы для уроков, предоставляют множество других возможностей для овладения навыками чтения, письма, разговорной речи.

Как пояснил педагог, все делается очень легко: надо зайти в ChatGPT, попросить бот составить текст на определенную тему с примерным числом слов и предложений. Нейросеть выдает нужный материал, выполняя функцию незаменимого ассистента. К примеру, начинаю­щим ученикам для усвоения предмета предпочтительно составлять легкие задания, а более продвинутым слушателям, напротив, подойдут тексты с набором сложных новых слов.

Асхату 22 года, он родился в одном из сел Южного Казахстана, рос в традиционной казахско­язычной среде. Затем семья переехала в Актау, где мальчик окончил казахскую школу.

Казахский язык и литература были одними из любимых предметов Асхата в школе. Окончив с отличием альма-матер, он поступил в Институт филологии и полиязычного образования при КазНПУ им. Абая. И вот уже два года выпускник кафедры казахского языка преподает в одном из частных образовательных центров Алматы. Причем дает уроки не только по қазақ тілі, но и английскому, русскому языкам.

Среди учеников Асхата – представители разных национальностей и профессий, жители Алматы и других регионов, иност­ранцы. Цели у учащихся разные: кому-то казахский нужен для построения карьеры, другим – для совершенствования навыков общения с окружаю­щими, расширения кругозора. Есть студенты, а также кандидаты на госслужбу, готовящиеся к специальному экзамену Qaztest.

– Мы видим большой спрос и потребность казахстанцев к освоению қазақ тілі, и это радует, – делится филолог. – Казахско­язычных граждан становится все больше. Даже дети понимают, что без знания государственного языка в перспективе будет трудно добиться успеха в жизни. Меняется мировоззрение людей, растет патриотизм.

Помимо ChatGPT, продвинутый Асхат Базарбай применяет на занятиях и другие современные методики, в том числе интерактив, технологию развития критического мышления, другие разработки, которые освоил, учась в институте.

– Всегда стараюсь рассказать побольше об отличительных особенностях казахского языка и культуры, – продолжает мой собеседник. – Если узнаю о каком-нибудь новшестве в обучении языку, сразу выношу на обсуждение. На мой взгляд, занятия должны повышать интерес слушателей к предмету. Именно тогда ученики запомнят материал и пополнят свой багаж знаний.

Асхат скептически относится к термину «языковая склонность». По его словам, лингвистические способности есть у всех, они заложены в нас природой. Каждый человек может с нуля выучить любой язык. Это лишь вопрос времени.

– Нужно не лениться, ежедневно уделять языку определенное время: написать кому-нибудь сообщение в WhatsApp, послушать песню, поговорить, – советует лингвист. – Практикуйте технику small talk – легкой, непринуж­денной беседы на отвлеченные темы. Начинающие ученики не должны бояться делать ошибки. Ни в коем случае нельзя стыдиться своего акцента. Самое важное в обучении – больше разговорной практики. Пройденный на уроке материал надо использовать при общении дома, на улице, в магазине, в общественном транспорте.

По мнению эксперта, огромный плюс в том, что в Казах­стане есть языковая среда. В последнее время открылось много разговорных клубов «Тілдесу», «Сөйле», участники которых, общаясь между собой, улучшают произношение, учатся вести дискуссию, а самое главное – начинают бегло говорить на казахском.

– В сравнении с другими языками қазақ тілі достаточно легкий, – убежден педагог. – У меня были американцы, которые овладели казахским всего за девять месяцев обучения! Верю, что в перспективе большинство казахстанцев, не менее 90%, будут говорить на государственном языке. Лично я постараюсь внести свой скромный вклад в это благое дело.

В планах Асхата – открыть собственный образовательный центр, нанять таких же, как он сам, молодых креативных преподавателей. Его цель – разработать интересную и увлекательную программу языковых курсов, чтобы обучить казахскому языку как можно большее число желающих.