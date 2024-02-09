ChatGPT на подхвате Общество 9 февраля 2024 г. 3:30 12 Асет Калымов, Алматы Преподаватель казахского языка Асхат Базарбай одним из первых внедрил в учебный процесс искусственный интеллект. Современные технологии с каждым днем все глубже проникают в нашу жизнь. Компьютеры научились рисовать картины, создавать музыку, видео, писать тексты, выполнять за школьников домашние задания. Тот же универсальный бот ChatGPT, появившийся в открытом доступе чуть больше года назад, за столь короткое время нашел применение в различных сферах, прежде всего в образовательной. С недавних пор универсальную нейросеть в своей работе использует преподаватель из Алматы Асхат Базарбай. – Искусственный интеллект составляет мне тексты на русском языке, мы с учащимися переводим их на казахский, – рассказывает лингвист. – Практикую в основном индивидуальное онлайн-обучение в формате zoom-конференции, к каждому студенту у меня особый подход. В зависимости от языкового уровня учащегося подбираю подходящие учебные материалы. Нейросети помогают придумывать темы для уроков, предоставляют множество других возможностей для овладения навыками чтения, письма, разговорной речи. Как пояснил педагог, все делается очень легко: надо зайти в ChatGPT, попросить бот составить текст на определенную тему с примерным числом слов и предложений. Нейросеть выдает нужный материал, выполняя функцию незаменимого ассистента. К примеру, начинающим ученикам для усвоения предмета предпочтительно составлять легкие задания, а более продвинутым слушателям, напротив, подойдут тексты с набором сложных новых слов. Асхату 22 года, он родился в одном из сел Южного Казахстана, рос в традиционной казахскоязычной среде. Затем семья переехала в Актау, где мальчик окончил казахскую школу. Казахский язык и литература были одними из любимых предметов Асхата в школе. Окончив с отличием альма-матер, он поступил в Институт филологии и полиязычного образования при КазНПУ им. Абая. И вот уже два года выпускник кафедры казахского языка преподает в одном из частных образовательных центров Алматы. Причем дает уроки не только по қазақ тілі, но и английскому, русскому языкам. Среди учеников Асхата – представители разных национальностей и профессий, жители Алматы и других регионов, иностранцы. Цели у учащихся разные: кому-то казахский нужен для построения карьеры, другим – для совершенствования навыков общения с окружающими, расширения кругозора. Есть студенты, а также кандидаты на госслужбу, готовящиеся к специальному экзамену Qaztest. – Мы видим большой спрос и потребность казахстанцев к освоению қазақ тілі, и это радует, – делится филолог. – Казахскоязычных граждан становится все больше. Даже дети понимают, что без знания государственного языка в перспективе будет трудно добиться успеха в жизни. Меняется мировоззрение людей, растет патриотизм. Помимо ChatGPT, продвинутый Асхат Базарбай применяет на занятиях и другие современные методики, в том числе интерактив, технологию развития критического мышления, другие разработки, которые освоил, учась в институте. – Всегда стараюсь рассказать побольше об отличительных особенностях казахского языка и культуры, – продолжает мой собеседник. – Если узнаю о каком-нибудь новшестве в обучении языку, сразу выношу на обсуждение. На мой взгляд, занятия должны повышать интерес слушателей к предмету. Именно тогда ученики запомнят материал и пополнят свой багаж знаний. Асхат скептически относится к термину «языковая склонность». По его словам, лингвистические способности есть у всех, они заложены в нас природой. Каждый человек может с нуля выучить любой язык. Это лишь вопрос времени. – Нужно не лениться, ежедневно уделять языку определенное время: написать кому-нибудь сообщение в WhatsApp, послушать песню, поговорить, – советует лингвист. – Практикуйте технику small talk – легкой, непринужденной беседы на отвлеченные темы. Начинающие ученики не должны бояться делать ошибки. Ни в коем случае нельзя стыдиться своего акцента. Самое важное в обучении – больше разговорной практики. Пройденный на уроке материал надо использовать при общении дома, на улице, в магазине, в общественном транспорте. По мнению эксперта, огромный плюс в том, что в Казахстане есть языковая среда. В последнее время открылось много разговорных клубов «Тілдесу», «Сөйле», участники которых, общаясь между собой, улучшают произношение, учатся вести дискуссию, а самое главное – начинают бегло говорить на казахском. – В сравнении с другими языками қазақ тілі достаточно легкий, – убежден педагог. – У меня были американцы, которые овладели казахским всего за девять месяцев обучения! Верю, что в перспективе большинство казахстанцев, не менее 90%, будут говорить на государственном языке. Лично я постараюсь внести свой скромный вклад в это благое дело. В планах Асхата – открыть собственный образовательный центр, нанять таких же, как он сам, молодых креативных преподавателей. Его цель – разработать интересную и увлекательную программу языковых курсов, чтобы обучить казахскому языку как можно большее число желающих. #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык #ChatGPT