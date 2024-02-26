Чеэсники стали донорами

Как рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, участие в безвозмездном донорстве стало ежегодной доброй традицией среди спасателей. Когда сотрудник делится 450 мл своей крови, он знает, что, возможно, кому-то помогает сохранить жизнь. По статистике, каждый третий человек в течение жизни нуждается в переливании крови.

– Постоянно участвую в этой важной акции, – рассказал начальник пожарной части № 7 Усть-Каменогорска Гамзат Бекбосынов. – Наша работа напрямую связана с оказанием помощи гражданам в трудную минуту. Кому, как не сотрудникам департамента, знать важность донорства? Приятно думать, что моя кровь позволит кого-то вылечить, поднять на ноги.