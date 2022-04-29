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Политика
"Человеческое измерение реформ": депутат Конуров высказался о новом выступлении Токаева
Тусупбекова Лаура

Депутат Мажилиса, глава фракции народной партии Казахстана Айкын Конуров назвал выступление Главы государства на сессии Ассамблеи народа Казахстана человеческим измерением реформ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По мнению мажилисмена, предельно четко прозвучали основополагающие мысли Президента.

«Именно люди, граждане – это важнейшее достояние страны, главный двигатель, цель и смысл преобразований. Без вовлеченности казахстанцев в общее дело ни госаппарат, ни политические решения, ни экономические рычаги не приведут к обновлению государства и общества. Поэтому для осуществления подлинных реформ каждый должен начинать преобразования с самого себя, пробудить в себе гражданское неравнодушие и чувство причастности к судьбе своей страны. Соответственно, только на человеческое благо должны работать любые законы, иначе все они не имеют смысла», - отметил Айкын Конуров.

Он подчеркнул, что именно такой свой подход и выразил Президент, когда предложил вынести разработанный проект поправок в Конституцию на общенародный референдум.

«Действительно, кому, как не народу, решать вопросы обновления политической системы своей страны, внедрения в нашу жизнь принципов народовластия, демократии, равенства, справедливости? Ведь именно людям, нашим гражданам предстоит, в соответствии с предложенными поправками, по новой, «смешанной» системе, на честных выборах избирать Парламент, контролирующие функции которого планируется значительно усилить. Вносимые изменения и дополнения в Конституцию касаются укрепления механизмов защиты прав и свобод именно этих людей, именно перед ними должна быть прозрачна, открыта и подотчетна вся система власти», - сказал депутат.

Айкын Конуров считает, что цель трансформации суперпрезидентской формы правления в более эффективную президентскую республику с сильным Парламентом и действенным гражданским обществом – это благо каждого человека.

«Наконец, согласно конституционной реформе, отныне именно народ должен стать собственником земли и всех природных ресурсов Казахстана – о поистине всенародном значении этого вопроса и говорить не приходится. Наша партия не может не поддерживать проведение референдума с такой повесткой, с вопросами, о необходимости решения которых мы говорили многие годы», - отметил депутат.

Также он подчеркнул, что НПК поддерживает вынесение на референдум и проекта поправки в ст. 91 Конституции, закрепляющего роль Нурсултана Назарбаева в качестве основателя независимого Казахстана.

«Мы считаем это признанием исторической истины, олицетворением непрерывности процесса укрепления нашего государства. Думаю, что подобная высшая степень легитимизации предложенных поправок – через общенародный референдум – максимально четко определит новый вектор развития Казахстана и усилит, я бы сказал, дальнейшее «социальное наполнение» понятия справедливости, для реализации которого наша партия подготовила множество предложений. Уверен, что по итогам будущего референдума, как выразился Президент, «территория справедливости» - вокруг и внутри нас - значительно расширит свои границы», - заключил депутат.

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