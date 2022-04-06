Вклад человечества в изменение климата и загрязнение природы продолжает расти. Как отмечают ученые, человек сам для себя создает условия, опасные для жизни.

ЭТО НЕ ТА ПЛАНЕТА?

Жители Земли все чаще не узнают собственный дом. В жарких пустынях вдруг выпадает снег, засушливые районы оказываются затопленными, весна наступает вдруг слишком рано или, наоборот, слишком поздно.

В текущем году погода преподнес­ла казахстанцам очередной сюрприз в начале апреля, когда сильная метель с огромным количеством снега прошлась не только по северным и центральным областям, но и «отметилась» в Алматы и Шымкенте.

Снежные заносы на дорогах, поврежденные вет­ром здания и линии коммуникаций, метель и сугробы там, где уже начинали цвести деревья, – стихия прошлась по всему евразийскому континенту. На вопрос, почему вдруг снежная буря пришла даже в субтропические регионы в апреле, синоптики разводят руками и произносят уже ставшее привычным «заклинание» – изменение климата.

Можно продолжать шутить на тему глобального потепления, можно уже начинать бояться, но независимо от наших реакций климатические изменения на Земле разворачиваются все быстрее и все больше меняют планету до неузнаваемости.

По данным Организации Объединенных Наций, за последние три десятилетия только в странах Восточной Европы и Центральной Азии 50 тыс. человек погиб­ли в результате циклонов, наводнений и засух, более 25 млн человек пострадали. Экономический ущерб от природных катаклизмов превысил 80 млрд долларов, и большую часть катастроф связывают именно с изменением климата.

Эксперты ООН приводят данные по итогам 2021 года, согласно которым прогноз глобального потепления для Центральной Азии выглядит угрожающим. В этом регио­не даже по самым скромным оценкам к концу XXI века возможно повышение средних температур на 6 градусов Цельсия.

Для сравнения: в Парижском соглашении по климату (вступило в силу 4 ноября 2016 года) поставлена задача – удержать рост глобальной средней температуры в этом столетии на уровне менее 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей.

Почему же именно наш регион оказался в такой пугающей ситуации? Ведь, по данным тех же отчетов ООН, выбросы вредных веществ в атмосферу у нас составляют лишь 12% от мирового уровня, а значит, Центральная Азия должна быть территорией с относительно хорошими экологическими прогнозами. Но страны региона сильно рискуют «затопить» атмосферу парниковыми газами из-за того, что 88% потребностей в энергии до сих пор обеспечиваются за счет сжигания ископаемого топлива. «Угольная» электроэнергия стоит дешево для сегодняшних потребителей, но очень дорого обойдется будущим поколениям.

Помимо сжигания горючего, есть еще ряд процессов, значительно влияющих на изменение климата. Они идут повсеместно, и люди о них даже не задумываются.

Например, производство цемента дает до 7% антропогенных выбросов углеводородов. Частично углерод, который миллионы лет находился в известняке, попадает в воздух в ходе производственных процессов, когда известняк размалывается в каменную муку и обжигается при производстве цемента.

Также масса парниковых газов образуется при сжигании топлива, за счет которого нагревается каменная мука. При этом ученые отмечают, что цемент способен поглощать двуокись углерода из атмосферы. Когда бетонные сооружения контактируют с воздухом, медленно проходит химическая реакция, при которой цемент превращается в известняк, заключая в себе углерод. Этот процесс называют карбонизацией.

Но проблема в том, что цемент поглощает неизмеримо меньше углерода в единицу времени, чем выбрасывается в атмосферу при его производстве.

В будущем ученые рассчитывают научиться собирать углекислый газ, высвобождаемый в процессе производства цемента, и отправлять его на вечное «хранение» в скальные породы. Также появляются современные технологии, позволяющие повторно использовать при строительстве раздробленный старый бетон.

Еще один высокоуглеродный процесс, как оказалось, – производство одежды. По данным ученых, на него приходится до 10% мировых выбросов углекислого газа. Это больше, чем от авиаперелетов и морского судоходства вместе взятых.

Как отмечает Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в понятие «производство одежды» входит весь цикл – от выращивания хлопка до энергообеспечения текстильных фабрик. Причем даже если выбирать только экологически чистый хлопок, выращенный без применения агрессивных технологий земледелия, показатели выбросов не изменятся, ибо затраченная на производство одежды из такого хлопка энергия добывается за счет работы угольных электростанций.

Помимо этого, текстильная промышленность потребляет очень много воды, а также использует токсичные химические вещества. Губительное воздействие производства одежды усиливается за счет очень больших объемов ее потребления и сложностей с переработкой. То есть час­тично снизить вред для экологии можно, если покупать меньше одежды или приобретать ее в магазинах секонд-хенд.

Тем, кто желает вести еще более экологичный образ жизни, эксперты Комиссии EAT-Lancet по вопросам продуктов питания, планеты и здоровья рекомендуют присмотреться к своему рациону, количеству приобретаемых и выбрасываемых продуктов. Ученые пришли к выводу: даже если устранить другие источники больших объемов парниковых газов, именно производство продуктов питания не позволит достичь целей Парижского соглашения.

Эксперты Комиссии EAT-Lancet провели исследование, чтобы определить, как людям лучше питаться, чтобы это было и полезно для здоровья, и безопасно для окружающей среды. Разработкой нового меню занялись нутрициологи, экологи и другие специалисты из 16 стран мира. В итоге они не открыли ничего нового. Основа разработанной ими диеты – продукты растительного происхождения, а потребление рыбы и мяса серьезно ограничено. Настолько, что 30-летнему человеку среднего телосложения предлагается есть 100 грамм красного мяса в неделю.

Критики новой системы питания возразили, что пищевая ценность такого рациона вызывает вопросы. Он содержит всего 86% рекомендованного для людей старше 25 лет объема потребления кальция, 78% цинка и только 55% железа. При этом новая схема питания обойдется в 1,6 раза дороже среднего рациона обычной европейской семьи.

Теперь ученые пытаются найти решение указанных проблем. По прогнозам команд разработчиков экофрендли меню, восполнить недостающие в рационе вещества вполне можно за счет подбора растительных компонентов. Самым сложным, считают ученые, будет преодоление барьера пищевых привычек и стереотипов.

ВИДИМ, ЧЕМ ДЫШИМ

В нашем детстве была шутка про задание, которое ставит в тупик юного художника, – «нарисовать воздух». Сегодняшние школьники вполне могут справиться с этой задачей – в большинстве крупных городов по вечерам воздух становится в буквальном смысле видимым из-за содержащейся в нем взвеси сажи, выхлопов, выбросов электростанций и промышленных предприятий. Жутковатые «футуристические» картинки из старых журналов, где дети и взрослые ходят по улицам в респираторах, давно стали реальностью.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 99% жителей планеты дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает установленные нормы и представляет угрозу для здоровья. Наиболее распространенные вредные компоненты в городском воздухе (по данным мониторинга, более 6 000 городов в 117 странах) – мелкие твердые частицы (пыль и сажа) и диоксид азота. Основные поставщики NO2 в атмосферу – это выхлопы автомобилей, дым от ТЭЦ, выбросы нефтеперерабатывающих, химических, металлургических и мусоросжигательных заводов.

Самые высокие уровни загрязнения воздуха отмечаются в странах с низким или средним уровнем дохода. В связи с этим ВОЗ призывает ограничить использование ископаемого топлива и принять другие меры для снижения уровня загрязнения атмосферы.

В прошлом году эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) впервые провели глобальную оценку национальных правовых механизмов в области охраны окружающей среды и чистоты атмосферного воздуха. Выяснилось, что практически треть стран (из 194, по которым проводился анализ) вообще не имеет в своих правовых системах законов против загрязнения воздуха. А там, где соответствующие нормативные акты существуют, они или неэффективны, или не устанавливают минимальных стандартов ВОЗ по состоянию воздуха.

– Из-за загрязнения воздуха ежегодно умирают 7 миллионов человек, их смерть, а также еще бесчисленное число болезней можно было бы предотвратить, – заявила директор Департамента ВОЗ по проблемам изменения климата, здоровья и окружаю­щей среды Мария Нейра на онлайн-конференции, прошедшей в понедельник.

Эксперты на конференции отметили, что значительный вред здоровью человека наносят даже небольшие концентрации загрязняющих веществ. Так, твердые частицы сажи могут проникать сквозь барьер слизистой легких в кровеносное русло, поражая все внутренние органы. Такие частицы зачастую содержат канцерогенные вещества.

Диоксид азота относится к классу высокотоксичных веществ и поражает дыхательную систему человека даже при незначительных концентрациях (от раздражения слизистых до отека легких). Постоянное воздействие небольшого количества NO2, не вызывающее ярких клинических проявлений, в отдаленной перс­пективе приводит к возникновению хронических заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудис­той системы, повреждению слизистых оболочек. Также происходит изменение состава крови, уменьшается содержание гемоглобина.

Пока эксперты ВОЗ обращаются к правительствам стран с призывом переходить на экологически чистую энергетику, внед­рять национальные стандарты и вести мониторинг качества воздуха, ученые прогнозируют изменения, которые произойдут с людьми и животными, если не остановить глобальное потепление.

Биолог Сара Райдинг, одна из авторов исследования «The warming climate is causing animals to ‘shapeshift’» («Потепление климата вынуждает животных менять форму»), проведенного международной группой ученых, отметила, что быстрое повышение среднемировой температуры ускорило темпы адаптации животных. При этом у одних видов получается приспосабливаться к новым реалиям, а у других – нет, что наглядно иллюстрирует выражение «выживают наиболее приспособленные».

Изменение размеров частей тела ученые наблюдают у некоторых видов птиц и млекопитающих. Исследование показало, что увеличение конечностей и других частей тела у животных пока составляет не более 10%, но дальше процессы будут идти быстрее.

Специалисты не уверены, что эти морфологические «трансформации» помогут животным выжить в условиях изменения климата, так как они являются лишь адаптацией к экстремальным температурам. Девиз следующего столетия – «изменись или умри».

В отличие от животных люди могут прятаться от жары под кондиционерами, но им все равно приходится выходить на улицу. Следовательно, они также будут вынуждены адаптироваться, чтобы выжить в новых климатических условиях.

Другое исследование было проведено учеными из Кембриджского университета. Эксперты проанализировали более 300 окаменелостей, найденных по всему миру. Они подтвердили, что за миллионы лет эволюции средний размер человеческого тела значительно колебался. Профессор Андреа Маника, зоолог и ведущий автор исследования, подчеркнула: согласно собранным данным, основной движущей силой изменений параметров человеческого тела был и остается климат. Холод увеличивал людей в размерах, включая их мозг, а тепло наоборот уменьшало.

Исследователи предполагают, что в результате текущего повышения температуры произойдет общее уменьшение размеров тела человека, а также мозга. Люди могут столкнуться с потерей памяти, неспособностью подобрать слова для выражения своих мыслей, трудностями в обучении и снижением мозгового кровообращения. По словам ученых, подобные изменения уже наблюдаются у других живых организмов.