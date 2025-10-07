Работая в фондах Государственного архива Кызылординской области, автор этих строк обнаружила любопытные документы, которые отражают немалый авторитет Миржакыпа Дулатулы­ среди работников просвещения края. Ведь он буквально спас многих детей от голодной смерти.

В начале 20-х годов в Сырдарьинском округе вследствие неурожая возник массовый голод. В Акмечетском уезде было выявлено большое количество брошенных, потерявшихся и оставшихся без попечения родителей детей. Представители казахской интеллигенции тогда забили тревогу. Их призывы к согражданам поддержать инициативу и проявить милосердие, протянуть руку помощи голодающим путем сбора продуктов питания и живого скота в бедствующие регионы публиковались на страницах популярных газет, таких как «Ақ жол» и другие. Под этими письмами стояли подписи Миржакыпа Дулатулы, Жусипбека Аймауытова, Мухтара Ауэзова, Теля Жаманмурынова и других.

Добровольные помощники в разных областях республики занимались сбором продуктов питания, которые затем направлялись обозами на юг для спасения голодающих Сырдарьинского округа. Так, из Кокшетау в Семей, где жители испытывали голод в меньшей степени, отправился мулла Шаймерден Косшыгулулы, чтобы сподвигнуть семейчан на помощь своим соплеменникам в южных регионах республики.

Если в связи с темой беспризорных детей в Туркестане и Ташкенте в советской литературе упоминали Гани Муратбаева, то в числе его единомышленников и организаторов детских домов в последних по времени публикациях называют сына Машхур Жусипа Копеева, к сожалению, рано ушедшего из жизни. Идеологические рамки советской эпохи не позволяли называть имена деятелей Алаша, которые также приложили огромные усилия во спасение беспризорных подростков от неминуемой голодной смерти и влияния улицы. Мало кому известно, что в 1922 году в городе Ак Мечети функционировал первый Казахский детский дом им. Миржакыпа Дулатулы. Детскому учреждению присвоили имя патриота казахского народа в знак благодарности за спасение детей, привезенные запасы мяса, муки и другого продовольствия.

К сожалению, пока не восстановлен адрес данного заведения, относившегося к ведению Ак-Мечетского уездного отдела народного образования. Однако известно, что на сентябрь 1922 года в первом Казахском детдоме им. Дулат­улы, по сведениям его заведующего, находился 71 ребенок. Из общего чис­ла детей насчитывалось в возрасте от трех до восьми лет – 1, от восьми до 16 лет – 53, свыше 16 лет – 17.

О заведующем первым Казахским детским домом ничего не известно, есть только подпись под документами, сохранившаяся частично, как «А. Гарифи», возможно, Гарифуллин или Гарифуллина. Следует продолжать поиски, поскольку в письменной истории Кызылординской области и областного центра на данный момент такой педагог и такой детдом вовсе не упоминаются.

Эпоха первых лет советской власти в крае проявилась в названиях детских учреждений. В уезде функционировали школы и детдома имени Энгельса, Герцена, Луначарского и прочие. Но то, что Казахский детский дом был назван в честь деятеля Алаша Миржакыпа Дулатулы, – факт неординарный, и важно его реанимировать в анналах – энцик­лопедических справочниках, искать данные о педагогах и воспитанниках.

Сохранились в архиве редкие сведения об учителях и воспитателях данного детдома. К примеру, до конца 1922 года число учащихся первого Казахского детдома увеличилось до 130. Учителями в нем работали Кенжебай Джангабылов, Исматулла Ашимов, Юсуп Языкбаев (по-видимому, Жусип Жазыкбаев. – Авт.), Джанабил Нурманов, Газиза Юлтеева, Николай Щипков. Также детдом обслуживали десять технических работников: кучер, истопник, уборщицы и т. д.

Голод, разразившийся вследствие как природно-климатических причин, так и непомерной большевистской продразверстки, ударил по аульным и сельским хозяйствам в первую очередь. Все, кто мог передвигаться, стремились попасть ближе к городу, железной дороге. Всего в 1922 году в Ак-Мечетском уезде в детских домах проживало 893 воспитанника, из них русских – 329 и казахов – 564. Детские дома стали нормой для пригородных волостей в те трудные годы.

Возможно, на эту публикацию откликнутся внуки и правнуки сотрудников и воспитанников исторического первого Казахского детского дома им. Дулатулы...

Время возвращает из забытья имена и поступки настоящих патриотов, горячо переживавших за судьбу каждого ребенка, независимо от места его рождения. Прошло больше века, краеведы не совсем сведущи в истории тех лет, однако важно избавляться от искусственно созданных белых пятен.

Драма Сырдарьинского региона вызвала горячий отклик в сердце Миржакыпа Дулатулы – человека, умевшего выразить общенародную боль благодаря дару публициста, организатора, неравнодушного гражданина. Его завет «Проснись, казах!» пробил набатом и в тот момент, когда детям Ак-Мечети требовались забота, кров, еда и душевное тепло.