Чем богаты, тем гордимся

Деловые люди из Жезказгана, Сатпаева и Каражала, а также Жанааркинского и Улытауского районов приняли участие в региональном конкурсе, организованном областной палатой предпринимателей «Атамекен». Среди них как молодые бизнесмены, так и руководители уже зарекомендовавших себя предприятий. На суд жюри были представлены промышленные, продовольственные товары и продукция производственно-технического назначения.

Среди участников оказалось немало женщин-предпринимательниц, организовавших бизнес на дому. Вниманию посетителей выставки была представлена созданная ими экспозиция из моделей одежды с элементами национального стиля для праздников и для будней, широкий ассортимент аксессуаров для модниц и любителей одеваться со вкусом.

Кулинары предлагали гостям выпечку, полуфабрикаты, сладости, курт и жент ручной работы. Стоит отметить, что каждый продукт был изготовлен из сырья местного производства.

Так, производитель полуфабрикатов домашнего производства «Xan-Tagam» в прошлом году выиграла грант акима области на развитие своего дела. Ее тесто, манты, котлеты, самса и другие продукты в короткое время стали востребованными у жезказганцев и сатпаевцев.

– Директор «Xan-Tagam» вошла в число четырех лучших молодых предпринимателей, открыла свой магазин, организовала доставку полуфабрикатов и готовых блюд, – отметил руководитель управления предпринимательства и промышленности области Улытау Газиз Толеуов. – Реализуемые проекты уже зарекомендовали себя как максимально эффективные в плане поддержки бизнеса. Каждый пример успеха мотивирует новоявленных предпринимателей развивать неосвоенные ниши бизнеса. А мы в свою очередь готовы помочь им встать на ноги.

В проекте приняли участие и крупные производители. В активе ТОО «Самади-2030» не только региональная сеть супермаркетов, но и собственная мельница, где мелют муку из пшеницы, выращиваемой в Улытауском районе. Компания успешно конкурирует в производстве хлебобулочных изделий с другими местными производителями.

Другой участник конкурса – ТОО «Koсай KZ» – выпускает бытовую химию. Начав с малого, компания сегодня предлагает свою продукцию во всех крупных торговых точках региона и твердо намерена потеснить на рынке крупнейших мировых производителей.

Особое место устроители выс­тавки уделили бизнесу, ориентированному на сферы строительства и промышленнос­ти. Впрочем, не только произ­водители приняли участие в первом областном конкурсе. Заявили о себе и услугодатели – представители здравоохранения. Доктор Бекзат Каримов в этом году открыл небольшой центр в Жезказгане. Консультации проводят приглашенные узкие специалисты, которых не хватает в регионе. Как отметил сам доктор, в его клинике есть все, кроме стационара.

– Главная цель мероприятия – поддержка местных производителей, стимулирование их к повышению качества товаров и услуг, – подчеркнула председатель РПП «Атамекен» по области Улытау Гульмира Каженова. – Наши особые гости – аким области Берик Абдыгалиулы и председатель областного маслихата Бауржан Шингисов. Выставка проводится в рамках проекта «Одно село – один продукт», благодаря которому о себе заявляют малые и домашние производства.

Изюминкой выставки стала бесплатная лотерея для посетителей, в которой разыграли лучшие товары, представленные на конкурсе.

Что касается предпринимателей-победителей, которые уже скоро примут участие в респуб­ликанском конкурсе «Лучший товар Казахстана» в Астане, то экспертное жюри выделило следующих участников. В номинации «Лучшие товары для населения» победителями названы ТОО «Алтын ана», «ПИК Ютария LTD» и «Koсай KZ». Произ­водителями лучших товаров производственного назначения признаны «ИП Гелисханова», ТОО «Stival Man» и «Арша».

Лидерами в номинации «Лучшие продовольственные товары» стали ИП «Глушков» (марка «Большая семья»), ТОО «Самади-2030» и «Улытау-нан».