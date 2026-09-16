Олжас Бектенов провел совещание о ходе подготовки к отопительному сезону

На совещании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен ход подготовки к предстоящему отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

О готовности энергоисточников, тепловых сетей и обеспечении топливом доложил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, с докладом о подготовке социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры выступил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов.

Также заслушаны акимы областей Абай – Берик Уали, Акмолинской – Марат Ахметжанов, Северо-Казахстанской – Гауез Нурмухамбетов, области Ұлытау – Есет Байкен. По данным Министерства энергетики, энергоисточники обеспечены оборудованием для начала отопительного сезона и нормативными запасами топлива. На сегодня завершен ремонт 4 энергоблоков, 28 котлов и 18 турбин, работы продолжаются на 3 энергоблоках, 26 котлах и 21 турбине. В региональных электрических сетях выполнен запланированный объем – 17,1 тыс. км линий электропередач, подготовлены к началу отопительного сезона 426 из 444 подстанций.

Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей завершены на 352 км из предусмотренных 377 км, или 93% плана. На эти цели предусмотрено 196,8 млрд теңге, в том числе в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». По итогам кампании ожидается снижение износа теплосетей до 48%. Для решения неотложных задач по подготовке теплоисточников, тепловых и электрических сетей из резерва Правительства выделено 27,9 млрд теңге. Всего на реконструкцию электростанций в текущем году предусмотрено 384 млрд теңге, что на 9% выше уровня прошлого года (348 млрд теңге в 2025 г.).

Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров доложил, что на складах энергоисточников накоплено 4,8 млн тонн угля и 127 тыс. тонн мазута, утвержден график поставки еще 255 тыс. тонн «социального» мазута. Поставки угля для населения и коммунально-бытового сектора координирует республиканский штаб с участием акиматов, угледобывающих предприятий, операторов и КТЖ. Спрос потребителей на предстоящий сезон составляет 7,3 млн тонн.

В ходе совещания Премьер-министру доложили о завершении подготовки к отопительному сезону всех включенных в план объектов образования и здравоохранения, котельных, а также жилых домов. Это 10 913 учебных заведений, 5 394 медицинских объекта, 14 939 автономных котельных и 53 610 домов. Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов отчитался о накоплении топлива: запасы угля составляют 80% планового объема, мазута – 88%, дизельного топлива – 100%.

Также в ходе совещания заслушаны доклады акимов регионов.