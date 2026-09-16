В Карагандинском гарнизоне началось учение «Айбалта-2026»

На полигоне учебного центра «Спасск» регионального командования «Астана» началось оперативно-тактическое командно-штабное учение «Айбалта-2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Акорда

В мероприятии участвуют соединения и воинские части регионального командования «Астана». К учению привлечены около 600 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной техники.

Основная задача — проверить готовность войск к выполнению задач по предназначению, совершенствовать навыки командиров и штабов в планировании и принятии решений, а также повысить слаженность подразделений.

В ходе учения штабы отработают управление войсками, выдвижение и перегруппировку подразделений, организацию взаимодействия и устойчивого управления в условиях меняющейся обстановки.

На практическом этапе военнослужащие выполнят комплекс учебно-боевых задач на полигоне с применением вооружения и военной техники с учетом современных тенденций развития вооруженной борьбы.

— «Айбалта-2026» является одним из этапов стратегического командно-штабного учения, проводимого на территории всей республики. В ходе мероприятия мы проверим уровень профессиональной подготовки военнослужащих, слаженность органов управления и способность войск эффективно действовать в условиях, максимально приближенных к реальным, — отметил начальник Главного оперативного управления Сухопутных войск Вооруженных сил РК полковник Канагат Жанкеев.

По итогам будут оценены готовность органов управления и войск, а также определены дальнейшие направления совершенствования боевой подготовки.