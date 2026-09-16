Вырубку более 500 сосен и берез расследуют в Акмолинской области

Экология

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Polisia.kz

В Буландынском районе полицейские расследуют факт незаконной порубки леса. По информации природоохранной полиции, на территории Отрадненского лесного хозяйства вырубили более 500 сосен и берез. Причиненный государству ущерб составил более 980 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

О незаконной вырубке в полицию сообщили сотрудники лесного хозяйства. Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали факт порубки и установили жителя села Алтынды Буландынского района, чья причастность в настоящее время проверяется. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что незаконная вырубка деревьев наносит значительный ущерб окружающей среде и влечет предусмотренную законом ответственность. Правоохранители призывают граждан не допускать подобных нарушений и сообщать в органы внутренних дел о фактах незаконной вырубки леса и других правонарушениях в сфере охраны природных ресурсов.

 

#Акмолинская область #экология #порубка

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