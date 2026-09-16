Конкурс для AI-талантов объявили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Q.AI, Astana Hub и Alem.ai Foundation совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития объявили конкурс на участие в закрытой когортной менторской программе с Кай-Фу Ли и ведущими экспертами 01.AI, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на вышеуказанное министерство

Первый поток программы стартует в рамках открытия исследовательской лаборатории Q.AI в Международном центре alem.ai.

Кай-Фу Ли, основатель Sinovation Ventures и 01.AI, является одной из наиболее известных фигур мировой AI-индустрии. Ранее он возглавлял Google China, создал Microsoft Research Asia и написал международный бестселлер AI Superpowers. Основанная им 01.AI является технологическим партнером Q.AI.

Менторская программа предназначена для специалистов и команд, которые уже работают в сфере искусственного интеллекта и развивают собственные проекты. К участию приглашаются госслужащие и представители национальных компаний, студенты Tomorrow School, AI/ML-специалисты и инженеры, а также AI-предприниматели и основатели AI-стартапов.

При отборе будут учитываться уровень английского языка, AI-бэкграунд, подтвержденный опыт работы над AI-проектами и мотивация развивать масштабируемые AI-решения.

По итогам конкурсного отбора будет сформирована когорта из 20–25 участников, которые будут работать в небольших менторских группах над реальными AI-проектами и конкретными технологическими и бизнес-задачами.

Прием заявок открыт до 24 сентября включительно. Результаты конкурсного отбора и состав первой когорты программы будут объявлены 2 октября в рамках AI & Digital Bridge 2026.

Подать заявку на участие можно по этой ссылке.