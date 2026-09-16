Инвестштаб при Правительстве решил проблемные вопросы по проектам стоимостью свыше $154 млрд

Правительство

Штаб обеспечивает сопровождение важных для страны инвестпроектов

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние три года рассмотрены вопросы реализации 309 проектов общей стоимостью свыше $154 млрд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Приоритет отдается глубокой переработке сырья, локализации, выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, а также проектам, предусматривающим создание постоянных рабочих мест.

В 2025 году заключено 41 инвестиционное соглашение. Их общая сумма составила $29,8 млрд против 6 соглашений на $2,2 млрд годом ранее. С начала 2026 года заключено еще 25 соглашений примерно на $11 млрд.

В Балхаше строят медеплавильный завод на $1,5 млрд. Проект Qazaq Smelter предусматривает выпуск 300 тыс. тонн катодной меди в год и переработку до 1,5 млн тонн медного концентрата. Планируется создать около 1,6 тыс. рабочих мест. В порту Құрық реализуется проект терминала на $287,6 млн. Мощность многофункционального терминала составит 15 млн тонн, будет создано около 500 рабочих мест. Проект должен увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута и укрепить транзитный потенциал страны.

В приоритете глубокая переработка и продукция с высокой добавленной стоимостью.  В Атырауской области реализуется проект завода по производству аммиака и нитрата аммония стоимостью около $100 млн. В Туркестанской области строится завод полного цикла по переработке алюминия стоимостью 115 млрд теңге, где планируется создать более 1 тыс. рабочих мест. Инвестиционная политика переходит от простого привлечения капитала к комплексному сопровождению проектов вплоть до запуска производства. Основной акцент — глубокая переработка сырья, локализация, создание рабочих мест и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

О совершенствовании системы поддержки инвесторов и запуске новых производств — в обзоре редакции PrimeMinister.kz.

#экономика #инвесторы #проекты #Инвестштаб #заводы

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