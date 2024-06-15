Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место

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Лаура Тусупбекова

Выпускников Академии правосудия при Верховном суде обяжут работать в отдаленных районах

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Эта и другие поправки в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» были одобрены на совместном заседании палат Парламента в первом чтении. Как отметил в основном докладе сенатор Нурлан Бекназаров, документ разработан в целях реализации поручений Главы государства по обеспечению качества отправления правосудия и повышению профессионализма судей.

Законопроекты инициированы депутатами Сената и Мажилиса с участием заинтересованных государственных органов, а также представителей научной и юридической общественности. Целью проекта Конституционного закона является дальнейшее развитие судебной системы путем совершенствования правовых механизмов, направленных на повышение качества отправления правосудия, профессионализма судейского корпуса, их ответственности и независимости.

Первый блок поправок направлен на совершенствование работы Судебного жюри. Так, по каждому факту грубого нарушения законности при рассмотрении судебного дела Судебным жюри будет внедрен новый механизм проверки материалов дисциплинарного дела в отношении судьи, что позволит более эффективно реагировать на нарушения законности со стороны судей.

– В рамках предлагаемого механизма в момент установления факта грубого нарушения законности в ходе рассмотрения дела нижестоящим судом со стороны вышестоящего суда председатель областного или Верховного суда на соответствующем пленарном заседании представляет в Судебное жюри предложения по обсуждению вопроса о привлечении или непривлечении судьи к дисциплинарной ответственности, – пояснил сенатор Бекназаров.

Второй блок поправок нацелен на изменение порядка организации и деятельности Комиссии по качеству правосудия. В частности, из числа критериев, по которым Комиссия по качеству правосудия осуществляет оценку профессио­нальной деятельности судьи в соответствии с действующим законодательством, исключаются несколько требований, в том числе критерий «нравственные качества», по которым оценка осуществляется также Судебным жюри, комиссией по судейской этике и пленарными заседаниями. На практике происходило дублирование оценки деятельности судьи.

Третий блок поправок связан с усилением прав и социальных гарантий судей с точки зрения обеспечения их независимости. В проекте Конституционного закона предусмотрены поправки, касающиеся размера выплаты пожизненного содержания судьям в отставке.

Сенатор Айнур Аргынбекова добавила, что в целях повышения роли Академии правосудия и эффективного использования потенциала выпускников, окончивших обучение и сдавших квалификационный экзамен, вводится норма, предусматривающая направление их по рекомендации Высшего судебного совета на вакантную должность в суде, расположенном в отдаленной местности или штатная численность которого составляет не более трех единиц, в котором конкурс был признан несостоявшимся.

При этом глава Высшего судебного совета Денис Шипп пояснил, что выпускники Академии правосудия будут распределяться в соответствии с баллами.

– Выпускники, получившие высокую оценку, распределяются в наиболее желанные места, и наоборот. Мы полагаем, что если человек обучается за счет бюджета, то он перед этим бюджетом и какие-то обязательства тоже должен нести, – сказал
Денис Шипп.

Также в целях расширения доступа к подготовке кадров для судебной системы в рамках госзаказа для лиц, не являющихся государственными служащими, вводится возможность их обучения в магистратуре Академии правосудия. Высший судебный совет наделяется полномочием устанавливать для поступающих квоты по регионам с учетом имеющихся вакантных должностей судей районных судов.

– В настоящее время в магистратуре Академии правосудия на основе госзаказа вправе обу­чаться только государственные служащие, а адвокаты, юридические консультанты, нотариусы и другие лица не имеют такой возможности. Данные новеллы направлены на исполнение поручения Главы государства о необходимости привлечения к отправлению правосудия новых профессиональных кадров в области корпоративного и других отраслей права, – пояснила сенатор Аргынбекова.

Председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева в своем содокладе остановилась на предстоящих вопросах работы над проектом конституционного закона. Она отметила, что на сегодня от депутатов и комитетов палат Парламента поступили новые предложения.

– В основном поправки депутатов касаются процедур направления материалов в Судебное жюри, уточнения понятия «грубое нарушение законности», порядка рассмотрения дисциплинарного производства по факту грубого нарушения законности судьей при рассмотрении судебного дела. В этом ряду также членство судьи в отставке в Комиссии по качеству правосудия, заполнение вакантных должностей в судах, расположенных в отдаленной местности, из числа лиц, окончивших Академию правосудия, а также социальные и материальные гарантии для действующих судей, – пояснила глава профильного комитета.

Вместе с тем во исполнение поручения Главы государства касательно создания самостоя­тельных кассационных судов Верховный суд подготовил ряд соответствующих предложений, которые возможно реализовать в рамках рассматриваемого законопроекта.

По словам Снежанны Имашевой, все эти предложения будут рассмотрены до второго чтения.

#мажилис #Сенат #Верховный суд #Академия правосудия

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