Чем можно заесть стресс, не навредив фигуре

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Стресс – неотъемлемая часть нашей жизни. И часто испытывающие его люди начинают тянуться к вредной пище, «заедая» свое состояние. Как правило это сладкое, фастфуд, чипсы и прочие вредности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Общественную службу новостей

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Диетолог Полина Журавлева предложила варианты, как грамотно заедать стресс, не прибавляя лишних килограммов.

«При стрессе важно в первую очередь питать мозг, ведь именно он подвергается наибольшим атакам. Это сложный орган, он требует постоянного питания. Есть продукты, способные повышать уровень серотонина – гормона, который помогает справиться с тревогой и депрессией. А мы вместо этого часто делаем себе только хуже, питаясь неправильно, но еще и приправляя все алкоголем. Это действует только на усиление депрессивных состояний и усиливая тревожность», – указала диетолог.

Журавлева выделила несколько основных продуктов, которые нейтрализуют стресс. Например, жирная рыба: лосось, тунец, скумбрия. Они богаты омега-3 жирными кислотами, благодаря которым в организме значительно снижается гормон стресса – кортизол.

«Обязательны для употребления также орехи, семена и цельнозерновые продукты. К ним относятся грецкий орех, миндаль, семена чиа, семена льна, овсянка, темные виды риса, цельнозерновой хлеб. Там немало витамина B, который очень важен для правильной работы нервной системы», – пояснила специалист.

По мнению Полины Журавлевой, если в такие минуты хочется сладкого, то идеально подойдет темный шоколад. Так как он содержит антиоксиданты и стимулирует выработку эндорфинов – гормонов удовольствия.

«Природные антидепрессанты – это ягоды, уничтожающие свободные радикалы в организме. Черника, малина, клубника прекрасно подойдут. Не забываем и про овощи. Особенно полезны шпинат, капуста, салат», – перечислила она.

Также во время стресса, по мнению диетолога, следует избегать больших перерывов в пище, ограничить употребление сахара и кофе, пить больше воды и сделать свое питание сбалансированным, разнообразным.

«Помимо диеты, важно не забывать про физическую активность. Заставляйте себя заниматься спортом, йогой, бегать или хотя бы ограничиться утренней зарядкой, если нет времени», – заключила эксперт.

 

#продукты #здоровье #стресс

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