Чем пахнет?

О том, что с коммунальными службами Алматы дела обстоят как-то не очень, мы уже писали в материале «Дело темное» (КП от 12 октября 2023 г.). Тогда вопрос касался проблем с уличным освещением. Надо сказать, что реакция на публикацию последовала оперативно. Уже 17 октября на сайте города появилась новость о том, что акимат Алматы выиграл суд против частной компании по освещению, а чтобы улучшить ситуацию и избежать перебоев со светом на улицах мегаполиса, линии наружного освещения переходят в управление районных акиматов. По мнению коммунальников, эти меры облегчат заключение новых договоров на обслуживание линий.

На текущий момент заключен договор с аппаратом акима Алмалинского района. Теперь на участки выходят пять-семь бригад вместо прежних двух. Более того, акимат обещает в шесть раз сократить время обработки заявок от жителей по уличному освещению. Думается, что город в ближайшее время выйдет из сумрака, хотя по сей день многие места, даже в центре, остаются неосвещенными. В частности, по аллее Зенкова между Толе-би и Богенбай-батыра до сих пор нет света, и на проспекте Достык много участков пока в темноте.

Еще одна проблема, которая не дает горожанам жить спокойно, – это несвое­временный или плохо организованный процесс вывоза бытового мусора. Что касается элитных ЖК, то во многих из них этот вопрос решен на уровне управляющих компаний. Похоже, что ответственные за вывоз мусора живут именно в этих домах, раз не проявляют должную заботу о гражданах, которым приходится жить в районах, где за порядком должны следить коммунальные службы города.

– В четырехстах метрах от Медеуского акимата, в самом центре города, царит ужасная антисанитария, расплодились крысы, – сетует житель Алматы Тахир Такабаев. – Мы неоднократно обращались в акимат и прочие службы с жалобами и просьбами эту проблему хоть как-то решить. У нас во дворе дома по адресу: Достык, 40, на площадке установлены всего пять контейнеров. Больше поставить нельзя, иначе будут нарушены некоторые СНиПы и санитарные нормы. В доме 91 квартира, всего порядка 350 жильцов. По сути, только жители могут заполнить эти контейнеры. А есть еще и коммерческие структуры: «Ракса», «Шекспир Паб», Nanduk, «Дегирмен», Atea, хостел, белорусский магазин, много магазинов одежды и обуви. По данным акимата, только «Ракса» заключила договор с «Тартып» на вывоз восьми кубометров в месяц. Вот и выходит, что ТБО и пищевые отходы попросту некуда складировать. Это с учетом того, что в реальности жители заполняют менее двух-трех контейнеров. Все остальное – для коммерсантов. Им не хватает емкостей контейнеров, и они все складируют прямо на землю. В дождь вся эта помойка разливается по двору. Жители уже писали в акимат, те приходили, выписывали штрафы – и все на этом. Но проблема-то системная, и она остается нерешенной уже долгое время.

Еще одна вечно переполненная мусорка находится на улице Зенкова, позади БЦ «Кен Дала» – в центре города, на «радость» туристам. Здесь тоже большой жилой массив и еще больше коммерческих структур. И таких мест по городу предостаточно. Формально мусор вывозится, но говорить о том, что это происходит своевременно, не приходится от слова «совсем». Особенно это становится заметно перед выходными и непосредственно в уик-энд, когда городские кафе и рестораны заполнены посетителями по максимуму. Если прочие коммерческие структуры выбрасывают в основном пустые коробки, даже не удосужившись их разобрать, чтобы они занимали меньше места в контейнерах, то предприятия пищевого направления выносят помои глубоко за полночь в уже и без того переполненные емкости. Утром их все же увозят, но потоки въевшейся и разлитой вокруг мест складирования отходов зловонной жижи не способствуют улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

Справедливости ради отметим: 16 ноября акимат отчитался о том, что управлением экологии и окружающей среды города Алматы ведутся работы по замене контейнеров для сбора ТБО заглубленного типа. На сегодня в Ауэзовском, Бостандыкском, Наурызбайском районах мегаполиса установлены 214 новых контейнеров. Но установка новых контейнеров и их своевременное опорожнение – это совсем разные темы, и подходы к ним нужно находить не только экономически обоснованные, но и практически, эстетически, экологически, а также санитарно-эпидемио­логически приемлемые. В случаях, если в каких-то локациях оказывается недостаточным вывозить ТБО один раз в день, может быть, стоит делать это по мере наполняемости контейнеров, если, конечно, СНиП и другие нормы не позволяют увеличить их количество?

Отдельно стоит поговорить о вывозе ТБО в частном секторе города. В Алатауском, Турксибском, Наурызбайском районах уже долгое время это делают следующим образом: в установленный день жители частных домов выставляют прямо на улицу, непосредственно возле своего дома кучи мусора. Кто-то его упаковывает в бытовые мешки, кто-то оборудовал для себя лично антивандальный контейнер, некоторые вообще вывешивают отходы на заборы или на столбы линии электропередачи.

Если заезжать в город в такие дни, то создается впечатление, что ты едешь не по мегаполису, а по огромной многокилометровой помойке. И это еще хорошо, если сборочный автомобиль проезжает день в день, но нередко бывает, что горы мусора могут лежать вдоль улицы по три дня, а то и до следующей недели. За это время животные успевают его разворошить, и тогда картина становится еще менее привлекательной. Сложно сказать, удобна ли такая система утилизации ТБО самим домовладельцам и непосредственно сотрудникам компании, которые этот мусор вывозят. Но в момент сбора спецтранспорт движется медленно и, как следствие, выбрасывает в атмосферу значительно больше выхлопных газов. А если он оказывается на оживленной проезжей части, это еще и усугубляет пробки. Так, может быть, стоит позаботиться о возможных путях решения и этой проблемы?

В любом случае накопившиеся вопросы решать рано или поздно придется. Другое дело – каким образом коммунальные службы намерены это делать. Например, в случае с нестабильностью в работе городского освещения можно ведь было составить соответствующий график и ознакомить с ним жителей. В нем подробно проинформировать, где, когда и какими силами будет решаться проблема. Скорее всего, при таком раскладе и жалоб стало бы значительно меньше. Люди согласны подождать, лишь бы знать, сколько это ожидание может продлиться. То же самое касается и проблем своевременного вывоза ТБО – жителям не так важно, сколько и кому штрафов было назначено. Важно лишь своевременное решение проблемы.