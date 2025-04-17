Первым в республике производить этот стройматериал, возглавивший линейку востребованности, стал столичный завод, входящий в Группу компаний Есоtоn.

В настоящее время компания объединяет шесть заводов. Из них четыре производят газоблоки и базируются в Астане, Актобе, Кандыагаше (Актюбинская область), Ангрене (Узбекистан). Еще два предприятия, расположенные в Кандыагаше и Алге (Актюбинская область), специализируются на выпуске силикатного кирпича и извести.

Чем же привлекательны для строительной отрасли автоклавные газоблоки? Ведь на рынке есть большой выбор материалов, выпущенных по другим технологиям, но аналогичного назначения.

– Самое главное отличие автоклавного газоблока от всех остальных в следующем, – поясняет директор завода Есоtоn в Астане Николай Чарочкин. – Во-первых, он проходит закаливание в печах-автоклавах. При этом за счет температуры в 200 градусов и давления в 12 атмосфер начинается выпаривание влаги из блока-сырца и «запечатывание» его газовых пор. Через сутки после выхода из печи происходит «усадка» блока на величину 0,5%. Таким образом, до того как газоблок будет уложен в стену строящегося здания и начнутся отделочные работы, он станет стопроцентно готовым стройматериалом без единой трещинки.

По словам руководителя завода, что касается газоблоков, которые делаются без обработки в автоклаве, то они должны проходить сушку в течение аж 28 дней! Однако для этого нужны огромные площадки, навесы...

В советское время стандарт­ная кирпичная пятиэтажка строилась до пяти лет. Год должен был отстояться фундамент. Потом поднимали стены, на что уходил еще один год. Далее производились текущие отделочные работы. В общем, было достаточно времени на «усадку». Иное дело теперь: 30 этажей могут поднять за год. Однако нередко проходит всего полгода, а стены начинают давать трещины. Многие считают, что происходит это из-за «усадки» фундамента, но дело в другом – в неавтоклавированном газоблоке.

Одна из технологических особенностей газоблоков, которые выпускает завод Есоtоn, заключается в использовании клея как цементирующего материала при кладке стен. Очень часто, объясняет Николай Чарочкин, желая сэкономить, строительные фирмы используют не клей, а цементные растворы. При этом вместо положенной нормы прослойки в один миллиметр та увеличивается до 5–10 миллиметров. В результате появляются так называемые «мосты холода».

Со временем появляется плесень, на оштукатуренных стенах проступают «рисунки». Все это работа «мостов холода», которые стали возможны из-за желания сэкономить на клее, использовав вместо него цементный раствор.

…Завод Есоtоn в Астане занимает цеха бывшего завода «Целинсельмаш», где в советское время выпускалась сельскохозяйственная техника. Теперь здесь можно увидеть совершенно иное оборудование… Как выяснилось, технологический процесс по изготовлению газоблоков не прерывается никогда, для чего организована работа в четыре смены.

Как рассказал управляющий производством завода Азамат Кусаинов, производственная мощность предприятия выросла до 230 тыс. кубометров газоблоков в год. Последние могут иметь разные размеры. Ширина и высота изделия могут составлять 10–20–30 и 20–30–40 сантиметров. Длина газоблоков колеблется в пределах 60–62,5 сантиметра. Из них строят и коттеджи, и многоэтажки, и бизнес-объекты. На заводе действует современная, хорошо оснащенная лаборатория.

Основными компонентами ячеистого бетона являются цемент, известь и песок. Они доставляются на завод из Мангистауской, Карагандинской и Павлодарской областей. Лабораторией завода осуществляется входной контроль поступающего сырья. Последнего, с учетом объемов производства, требуется очень много, поэтому завоз осуществляется по железной дороге, а также автотранспортом. На предприятии работают 180 человек, многие из них трудятся здесь со дня основания завода, то есть свыше двух десятков лет.

– Без ложной скромности скажу, что в нашей республике Ecoton выступает «законодателем мод» по части производства стеновых газоблоков, – говорит директор столичного завода Николай Чарочкин. – Наша компания смогла вывести этот стройматериал на рынок, стандартизировать и сертифицировать. Для чего потребовалась работа с проектными и другими организациями. Создали Ассоциацию производителей автоклавного газоблока – ­КАПАГ, которая поддерживает деловые связи с аналогичными объединениями стран ближнего и дальнего зарубежья.