Чемпионат Азии по боксу среди молодежи впервые пройдет в Астане

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

200 юных спортсменов из 23 стран будут соревноваться за звание чемпионов Азии

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Впервые в Астане чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи пройдет в спортивном комплексе «Beeline Arena» с 23 октября по 3 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

200 юных спортсменов из 23 стран Желтого континента соревнуются за звание чемпионов Азии. Среди них Казахстан, Узбекистан, Китай Тайбэй, Япония, Филиппины, Гонконг, Южная Корея , Монголия, Иран, Кыргызстан, Индия, Вьетнам, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан, Палестина, Пакистан, Йемен, Ирак, Иордания, Кувейт и Малайзия.

Поединок будет проходить по олимпийской системе: у мальчиков в 13 весовых категориях (46-48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92 кг, +92 кг); у девочек в 12 весовых категориях (45-48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 81 кг, +81 кг).

В молодежном чемпионате примут участие боксеры 2005 и 2006 годов рождения. А дети 2007 и 2008 годов рождения - в юношеских соревнованиях.

Боксерский поединок будет транслироваться в прямом эфире телеканала Qazsport. А бои на главной площади запланированы на 23 октября и 3 ноября с 12:00 до 22:00. Победители финальных поединков будут определены 2-3 ноября.

Отметим, что Казахстанская федерация бокса ранее проводила чемпионат Азии в 2016 году в Павлодаре. После семилетнего перерыва главное событие вернется в Астану.

Для болельщиков вход бесплатный.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства туризма и спорта РК и акимата Астаны.

 

#Астана #Азия #чемпионат #бокс #мероприятие

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