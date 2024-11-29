Чемпионат Азии по боксу стартует в Таиланде

Бокс, Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Континентальное первенство, которое продлится до 11 декабря, пройдет в 13 весовых категориях среди мужчин и в 12 - среди женщин, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минтуризма, изначально планировалось, что нынешний чемпионат Азии пройдет в столице Иордании – Аммане, где это соревнование уже проводилось два года назад. Однако из-за вопросов безопасности мероприятие было перенесено из Иордании в Таиланд.

Таким образом, Королевство Таиланд в девятый раз в своей истории принимает чемпионат Азии по боксу, проводящийся с 1963 года.

Особенностью этого чемпионата станет участие украинских боксёров, которые впервые будут выступать на континентальном первенстве Азии. Несмотря на то, что это первый случай на азиатском чемпионате, в европейских чемпионатах уже бывали участники с других континентов, такие как боксеры из Израиля и Египта.

В составе мужской сборной Казахстана на чемпионате Азии выступят 13 боксёров. Среди них двое – Санжар Ташкенбай (48 кг, чемпион Азии 2022 года) и Айбек Оралбай (92 кг, чемпион Азии 2022 года) – ранее уже становились победителями этого турнира.

Кроме того, на турнире выступят четыре чемпиона мира: Санжар Тәшкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Бекзат Нурдаулетов (86 кг).

Для следующих боксеров участие в этом чемпионате Азии станет дебютным: Оразбек Асылкулов (57 кг), Бейбарыс Жексен (60 кг), Мухамедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг) и Бекзат Нурдаулетов (86 кг).

Состав мужской сборной Казахстана: 48 кг: Санжар Ташкенбай 51 кг: Сакен Бибосынов 54 кг: Махмуд Сабырхан 57 кг: Оразбек Асылкулов 60 кг: Бейбарыс Жексен 63,5 кг: Мухамедсабыр Базарбайулы 67 кг: Дулат Бекбауов 71 кг: Абылайхан Жүсупов 75 кг: Диас Молжигитов 80 кг: Ерасыл Жакпеков 86 кг: Бекзат Нурдаулетов 92 кг: Сагындык Тогамбай Свыше 92 кг: Айбек Оралбай

Состав женской сборной Казахстана: 48 кг. Айгерим Саттыбаева 50 кг. Алуа Балкибекова 52 кг. Жазира Оракбаева 54 кг. Сымбат Алиаскар 57 кг. Улжан Сарсенбек 60 кг. Виктория Графеева 63 кг. Аида Абикеева 66 кг. Милана Сафронова 70 кг. Наталья Богданова 75 кг. Диана Магауияева 81 кг. Гульсая Ержан Свыше 81 кг. Елдана Талипова

Чемпионат Азии пройдёт с 29 ноября по 11 декабря.

#Азия #чемпионат #бокс #Таиланд

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