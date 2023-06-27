Чемпионат Азии по боксу в Астане перенесен

Причины переноса мероприятия и новые даты проведения чемпионата не сообщаются.

Фото: instagram.com/asbc_official

Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК сообщил о переносе чемпионата Азии по боксу, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В соответствии с решением совета директоров азиатской боксерской ассоциации «ASBC», принятым 23 июня, официально перенесен чемпионат Азии среди юношей/девушек и молодежи/женщин, проведение которого планировалось в Астане с 14 по 30 июля», – говорится в информации.

Отмечается, что к участию в молодёжной части чемпионата допускаются боксёры 2005 и 2006 годов рождения. В юниорской лиге будут представлены спортсмены 2007 и 2008 годов рождения.