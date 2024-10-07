Чемпионат мира по грэпплингу стартовал в Астане

В турнире заявлены свыше 1 300 спортсменов из 30 стран мира

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова стартовал чемпионат мира по грэпплингу. Турнир продлится до 12 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Соревнования по Grappling и Grappling G проходят среди возрастных категорий - U15, U17, U20, взрослых и ветеранов.

В турнире заявлены свыше 1 300 спортсменов из 30 стран мира.

«Грэпплинг в Казахстане развивается максимально стремительно, на мировом уровне наша страна забирает основные ивенты, и это напрямую связано с последними спортивными достижениями. Казахстан с 2017 года является бесспорным лидером по грэпплингу на континенте Азии, а также входит в тройку лидеров мировых рейтингов», - рассказал президент Ассоциации грэпплинга РК, главный тренер национальной сборной РК по грэпплингу Канат Алин.

Астана проводит мероприятия такого масштаба не впервые, для столицы Казахстана это третий опыт в области мировых чемпионатов по грэпплингу. Первый турнир провели в 2018 году, второй прошел по программе чемпионата мира по олимпийским дисциплинам - греко-римская, вольная женская борьба.

Столица также принимала чемпионат Азии в 2017 и 2023 году.