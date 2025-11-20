фото пресс-службы акимата Акмолинской области

Почти опустели поля, и казах­станские аграрии подводят итоги завершающегося полевого сезона, который выдался на редкость благоприятным. В республике получен рекордный урожай зерновых и масличных культур.

Как подчеркнул в ходе второго Аграрного форума Президент страны, «сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики, имеющая стратегическое значение... Мы собрали хороший урожай и достигли рекорд­ных показателей за последнее десятилетие. В этом году… аграриями собрано 27 миллионов тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны. Самого высокого показателя добилась Акмолинская область (7,5 миллиона тонн)».

Действительно, Акмолинская область подтвердила статус главного агропромышленного и зернового региона. По информации Минсельхоза, в нынешнем году посевная площадь в регионе увеличилась на 300 тыс. га и составила 5,5 млн га. Средняя урожайность зерна достигла 16,3 ц⁄га, собрано 7,6 млн тонн хлеба. При этом 70% урожая отнесено к зерну высокого качества.

– Акмолинское зерно завоевывает новые международные рынки. С начала года в дальнее и ближнее зарубежье его было экс­портировано более 3,5 миллио­на тонн. В рамках меморандума с эстонским терминалом Muuga Grain на рынки Евросоюза – в Италию, Бельгию и Эстонию – поставлено в общей сложности 209 тысяч тонн зерна, – отметил в своем выступлении аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

По словам акима, за последние два года площадь посевов масличных культур по области увеличилась в два с половиной раза и впервые составила 500 тыс. га. Собрано около 600 тыс. тонн мас­лосемян, дополнительно произведено сельхозпродукции на 100 млрд тенге.

В текущем году на нужды АПК было выделено более 250 млрд тенге, по программе льготного лизинга приобретено 1 600 единиц сельхозтехники на 62 млрд тенге. Устойчивая положительная динамика наблюдается и в животноводстве. Продолжается работа по созданию и расширению молочно-товарных ферм, а также обеспечению продовольственного пояса столицы.

В зерновой житнице страны, названной нынче рекордсменом, есть свои безусловные лидеры жатвы-2025. Так, в крупнейшем аграрном хозяйстве – ТОО «Журавлевка-1» – пшеницы собрали по 32,2 ц⁄га. При этом здесь уже не первый год используют цифровые технологии, искусственный интеллект, о задачах по развитию которых в аграрном секторе говорит Президент страны.

Не так давно мне довелось встретиться со специалистами ТОО «Журавлевка-1» и поинтересоваться: в чем истоки нынешнего рекордно большого урожая?

По мнению главного агронома товарищества Николая Циунеля, нельзя скидывать со счетов природные факторы, ведь они влияют и будут влиять на общий результат. Нынче поля получили очень хорошую весеннюю влагозарядку. В вегетационный период прошли осадки в нужный период и в нужном объеме. Но признать надо и следующее: хлеб не уродился бы столь щед­рым без целого комплекса агротехнологических мер.

– Мы делаем упор на качественные семена, обработку их перед высевом, эффективные удобрения, в том числе жидкие, своевременно проводим подкормку растений, их химзащиту, – говорит главный агроном хозяйства.

Теперь о цифровизации, которая на полях и в кабинетах специалистов ТОО стала реальностью. По словам Николая Циунеля, на вооружение взята известная программа Cropwise. Она интегрирована с электронной «начинкой» тракторов и комбайнов, которые работают на полях. Поэтому, находясь в своем кабинете, главный агроном может видеть на своем мониторе, сколько гектаров намолотил тот или другой конкретный комбайн на конкретном полевом участке.

К слову, каждый вид агрокультуры на экране отмечен своим цветом, поэтому общая картина огромного в 127 535 га поля товарищества складывается довольно пестрая, ведь кроме пшеницы здесь выращивают бобовые, мас­личные, картофель и кормовые культуры. В дни осенней жатвы во время обязательной каждо­дневной утренней планерки до всех участников в режиме селектора доводится вся картина полевых работ.

Когда убранный урожай привозится на элеватор, там включается программа учета, которая отправляет в систему информацию об урожае: сколько привезено зерна или маслосемян, каков уровень их влажности, засоренности...

Все данные автоматически размещаются в специальной таблице, по которой можно анализировать ситуацию, сравнивать и принимать решения. В общем, названная выше программа дала возможность получать оперативную информацию с полей, вовремя реагировать на сигналы о возникших проблемах, точнее планировать полевые работы и вести учет.

В хозяйстве рассказали и о том, какие новые агротехнологии при обработке почвы применялись в нынешнем полевом агросезоне. Как выяснилось, речь идет о так называемой «нулевой технологии». Ее особенность состоит в том, что в ходе весеннего сева поч­ва остается почти нетронутой. Благодаря дисковым сеялкам в ней делается только надрез, в который на нужную глубину закладываются семена той или иной культуры.

Площадкой, на которой испытывали «нулевую технологию», стал производственный участок № 4. Ее запуск и можно считать главной новацией и особенностью сезона.

По признанию агронома производственного участка № 4 Руслана Жаилбая, работая в аграрном секторе, он хорошо понял одну важную вещь – эта отрасль требует комплексного подхода, и еще – здесь нет мелочей. К примеру, нельзя только хорошо потрудиться на посевной, провести ее качественно и быть спокойным за урожай. Нет, отрабатывать на все сто нужно все без исключения агрооперации. Именно так и сработала команда. Еще нужно помнить о важности работы над ошибками.

Что касается результатов сезона, то надо отдать должное осадкам. Но и механизаторы сработали профессионально Нынче благодаря качественной обработке на полях у культур не было повреждений. Так называемые «флаговые листы» остались целыми, а это очень хорошо, ведь они отвечают за налив семян.

Если происходит повреждение «флаговых листов», это вызывает быстрое стрессовое созревание колоса, и он формируется щуп­лым, теряет и в ряде других важных показателей. Кроме всего названного, успех стал возможен благодаря укомплектованности предприятия техникой, наличию кадров и подготовленности инженерного состава, отметил Руслан Жаилбай.

Кстати, графики по обработке полей в хозяйстве начнут готовить уже после Нового года, когда земля еще лежит под снегом. Если говорить о планах большого, дружного коллектива «Журавлевка-1», то они ясны и просты: и далее работать качественно, добиваться высоких результатов. Здесь последовательно диверсифицируют агрокультуры. Поэтому масличные занимают уже порядка 40% всей посевной площади. Пять лет назад был запущен в работу второй маслозавод, на который здесь и поставляется собственное сырье.

Ну а героями страды, намолотившими до 4 тыс. тонн, трудясь по 12 и более часов в сутки, стали Мереке Каримов, Владимир Кривицкий, Владимир Власенко, Владимир Бортник, Хызырбек Хуат и Сергей Галатюк.