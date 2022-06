Чему учат будущих казахстанских дипломатов – интервью с экспертом

Международный уровень подготовки

Чему учат будущих казахстанских дипломатов, как их готовят к тому, чтобы представлять интересы страны в другом государстве, какое место в программе занимают этикет и протокол? Об этом и многом другом накануне Дня дипломатической службы мы поговорили с директором Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК Мариан Абишевой.

– Мариан Асаровна, Институт дипломатии АГУ при Президенте – уникальное учебное заведение, хранящее лучшие традиции дипломатической школы МИД. Расскажите о подготовке казахстанских дип­ломатов, в чем особенность обучения?

– Действительно, наш институт – единственный в своем роде. Во-первых, мы входим в структуру организации с особым статусом – при Президенте Респуб­лики Казахстан, и это дает свои преимущества при организации учебного процесса. Во-вторых, институт дипломатии является преемником Дипломатичес­кой академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В прошлом году, в сентябре, исполнилось 25 лет с момента основания в 1996-м этого уникального учреждения, вначале в формате Высшей дипломатической школы МИД, позднее преобразованной в дипломатическую академию. Всего за 25 лет подготовлено 664 специалиста, которые успешно трудятся во многих сферах общественной и политической деятельности, в том числе в ранге чрезвычайных и полномочных послов, сотрудников международных организаций, членом которых является Казахстан, топ-менеджеров национальных компаний, руководителей структурных подразделений МИД и других госорганов.

Мы готовим профессиональные дипломатические кадры, а также высококвалифицированных специалистов-международников из числа действующих госслужащих. Министерство иностранных дел Республики Казахстан остается нашим ключевым партнером, оказывая постоянную поддержку. В центральном аппарате МИД наши магистранты и докторанты проходят практику, на базе посольств Казахстана проходят зарубежную стажировку. Послы по особым поручениям, руководители подразделений МИД обязательно участвуют в составе комиссий по приему на обучение и государственной итоговой аттестации.

Мы обучаем действующих государственных служащих, поэтому наши образовательные программы магистратуры и докторантуры по международным отношениям являются профильными. Они ориентированы на формирование компетенций для эффективной реализации государственной политики в сфере международных отношений. При этом учитываются и Единая рамка компетенций госслужащего, и модель компетенции ООН, и тенденции современного развития. То есть в итоговый набор входят цифровая грамотность, кросс-культурная коммуникация и управление переговорами, аналитическое мышление, сотрудничество, инициативность и креативность, технологичес­кая осведомленность, уважение многообразия, эмпатия.

Новшеством учебного года, который начнется 1 сентября, станет ассессмент всех поступивших – комплексная оценка компетенций обучающегося на входе учебного цикла для выявления уровня развития профессионально важных качеств и определения потенциала. На основе результатов ассессмента для каждого поступившего будет разработана индивидуальная траектория обучения.

Помимо казахстанских госслужащих, институт обучает работников внешнеполитических ведомств и государственных служащих зарубежных стран. Им предоставляется возможность поступить на грантовое обучение по трехстороннему Соглашению между МИД РК, Астанинским хабом в сфере государственной службы и Академией государственного управления. По этой системе в институте в предыдущие годы обучались дипломаты и госслужащие из Афганистана, Монголии, Таджикистана, Турции и Украины. В этом учебном году готовятся к выпуску магист­ранты из Афганистана.

– Сколько языков изучают будущие дипломаты?

– Традиционно подготовка специалистов-международников включает изучение двух иностранных языков. Сегодня английский язык – это язык международного общения и интеграции в мировое пространство. В институте дипломатии по программе магистратуры изучается Professional English for International Relations с последующей сертификацией TOEIC (Test of English for International Communication). Следует также отметить, что 30% образовательного контента преподается на английском языке, что позволяет повысить навыки владения этим языком.

Вторым языком обучения является французский для дипломатов с последующей сертификацией DELF (Diplome d’еtudes en langue Franсaise). Кроме того, ежегодно для всей академии мы организуем базовые курсы изучения турецкого языка (при содействии посольства Турецкой Республики) и испанского языка (при содействии МИДов Казахстана и Колумбии).

– Предусмотрено ли в рамках подготовки профессиональных дипломатов обучение тому, как вести себя в тех или иных ситуациях?

– Обязательно обучение правилам поведения, тонкостям и особенностям дипломатического протокола и этикета, нюансам национально-культурных особенностей, принципам работы с дипломатическим корпусом. Также включены правила подготовки и проведения дипломатических мероприятий, знания о дипломатическом протоколе в международных отношениях. Все это изучается в рамках специализированного семинара «Дипломатический протокол и этикет». Кстати, семинар ведет профессор института дипломатии, первый министр иностранных дел независимого Казахстана, который создавал систему внешних связей практически с нуля, Сулейменов Тулеутай Скакович.

Профессор Тулеутай Сулейменов также ведет очень интерес­ный курс «Технологии переговорного процесса», на котором обучающиеся получают знания о стратегиях, тактиках и технологиях переговорного процесса, национальных стилях ведения переговоров зарубежных государств, особенностях их дипломатии, изучают переговорные технологии и правила дипломатического поведения в мультикультурной профессио­нальной среде.

– К сожалению, некоторые государства находятся в состоянии нестабильнос­ти, активного вооруженного конфликта. Каким образом казахстанских дипломатов готовят к работе в таких странах?

– Наши образовательные прог­раммы ежегодно обновляются, адаптируются к современным реалиям. В том числе обучающиеся рассматривают современные тренды развития через призму международных конфликтов и безопасности. Они получают практический инструментарий внешнеполитического анализа, прогнозирования и сценарного планирования, учатся анализировать современные вызовы и угрозы, давать рекомендации по их предупреждению с учетом национальных интересов Казахстана. Эти навыки закреп­ляются в ходе изучения таких дисциплин, как «Геополитика и геостратегия», «Мегатренды и глобальные проблемы», «Региональные проблемы мировой политики», «Внешнеполитичес­кий анализ», «Международная конфликтология» и других.

Институт дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан системно и последовательно развивает казахстанскую школу дипломатии, основанную на местных условиях, традициях и целевых установках стратегии государственного развития.