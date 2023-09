Черновики песен группы Queen проданы на аукционе в Лондоне

Фото fikiwiki.com

Новому владельцу лот обошелся в £1,4 млн, говорится на сайте аукционного дома Sotheby’s. Черновик состоит из 15 листов первого варианта песни. В черновиках песня называлась «Монгольская рапсодия», но название было перечеркнуто и изменено на «Богемскую рапсодию».

Помимо этого, на аукционе продали черновики и других песен группы, в том числе Killer Queen, Somebody To Love, We Are The Champions, отмечает телеканал «Звезда».

Также на торги выставили личные вещи солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Участники аукциона заплатили за костюмы Меркьюри от £38 тыс. до 203 тыс. Мантия и корона артиста, которые он надевал на концерты в ходе одного из туров, ушли с молотка за £635 тыс.

Ранее 7 сентября сообщалось, что на том же аукционе был продан рояль Yamaha, ранее принадлежавший Фредди Меркьюри. Покупателю он обошелся в £1,74 млн ($2,2 млн).