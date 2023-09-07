Рояль Фредди Меркьюри продали за $2,2 млн

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Рояль Yamaha, ранее принадлежавший лидеру группы Queen Фредди Меркьюри, продали на торгах аукционного дома Sotheby's за £1,74 млн ($2,2 млн), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото stylishbag.ru

Рояль принадлежал музыканту с 1975 года и до самой его смерти в 1991 году, сообщили на сайте аукционного дома. Меркьюри купил кабинетный рояль Yamaha G2 за £1 тыс. Именно на нем, как сообщил аукционист Оливер Баркер, была написана Bohemian Rhapsody.

На аукционе Sotheby's было продано около 1,4 тыс. предметов из личной коллекции солиста британской рок-группы. Среди них — коллекция произведений искусства и мебели Меркьюри, а также рукописные тексты песен, одежда, сценические костюмы и другие личные вещи музыканта, выставленные на продажу Мэри Остин, которую Меркьюри называл «любовью всей своей жизни».

Ранее, 28 апреля, кожаные шорты Фредди Меркьюри продали на аукционе за 1,5 млн рублей. В этих шортах Меркьюри выступал 6 декабря 1980 года на концерте в Бирмингеме. Также они упоминались в официальной биографии «Queen: как всё начиналось».

#рояль #Queen #аукцион #ФреддиМеркьюри

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