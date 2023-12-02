Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске

Похищенный драгметалл они пытались вынести в рабочей одежде, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Группу черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.

Сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД и департамента полиции Акмолинской области на территории города Степногорска пресечена незаконная деятельность преступной группы, состоящей из работников золотодобывающего предприятия.

В состав преступной группы вошли работники цеха готовой продукции, которыми руководил мастер технологического участка этого же предприятия.

В рамках специальных мероприятий установлено, что используя служебные возможности, подозреваемые намеревались наладить систему хищения золотосодержащей руды с рудника Аксу. Для этого злоумышленники использовали слепые зоны, которые не охватываются системой видеонаблюдения, после чего похищенное пытались вынести в рабочей одежде.

У задержанных изъято порядка 7 кг концентрата, содержащего 4,5 кг чистого золота, что в денежном эквиваленте составляется более 130 млн тенге.

Члены преступной группы арестованы и помещены в следственный изолятор. Досудебное расследование проводится по факту кражи совершенной в особо крупном размере.