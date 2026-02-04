Черный рынок воды: 365 нарушителей оштрафовали за год в Казахстане

Водное хозяйство
61
Дана Аменова
специальный корреспондент

Масштабные проверки водного законодательства привели к взысканию более 75 млн тенге за незаконное использование ресурсов

365 штрафов на общую сумму в 75,2 млн тенге наложено на нарушителей водного законодательства в 2025 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы. 

По информации ведомства, в части реализации мер по борьбе с «черным рынком» воды в 2025 году бассейновыми инспекциями было наложено 365 штрафов за незаконный водозабор на общую сумму в 75,2 млн тенге.

По итогам проверок и разъяснительной работы было оформлено порядка 1500 разрешений на специальное водопользование.

В вегетационный период прошлого года для орошения 1,2 млн га сельскохозяйственных земель было использовано порядка 11,1 млрд кубометров воды, из которых 9,4 млрд кубометров обеспечены филиалами РГП «Казводхоз».

#рынок #вода #законодательство #штрафы #нарушители

