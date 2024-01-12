Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области

Недвижимость, Общество
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Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области озвучило перечень недобросовестных застройщиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат Карагандинской области

В чёрном списке 11 жилищных комплексов, которые возводятся в Караганде без необходимого пакета разрешительных документов.

– По Караганде 11 объектов, которые на сегодня не имеют полного пакета разрешительных документов. Тем не менее строительство начато или каким-то образом продолжается. Если конкретно, то постановлением суда приостановлены строительно-монтажные работы по ЖК «Каркаралы» и МЖД на Муканова, 49р, ЖК «Central Avenue», застройщики привлечены к административной ответственности. Хотел бы предостеречь потенциальных дольщиков: не поддавайтесь рекламе. Если кто-то уже вложился в эти объекты, стоит задуматься и требовать свои деньги, – сказал руководитель управления ГАСК Сержан Аймаков на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

По его словам, в процессе суда находятся материалы и по другим объектам.

ГАСК рекомендует  проверять строящиеся жилищные комплексы на наличие пакета документов. Для этого можно обратиться на телефон горячей линии: (8-7212) 43-22-43.

#Карагандинская область #строительство #застройщики #черный список

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