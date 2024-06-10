Четверо детей чуть не утонули в ВКО

Поднялся ветер, и сильные волны не давали возможности им доплыть до берега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС ВКО

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

10 июня, в районе Самар в Кулынжонском сельском округе на Бухтарминском водохранилище, четверо детей, находившихся без присмотра взрослых, чуть не утонули.

«Поднялся ветер, сильные волны не давали возможности им доплыть до берега. Прибывшие на помощь сотрудники ДЧС ВКО Нуржан Жолжаксынов, Асет Турсун, Саян Ерназ и один из очевидцев спасли из воды детей 2008, 2012, 2011 и 2010 года рождения», - говорится в сообщении.

Спасатель Нуржан Жолжаксынов бросился в воду и с помощью спасательного круга вытащил ребенка, 2011 года рождения. Его коллеги Асет Турсун и Саян Ерназ на лодке помогли остальным добраться до берега. Помогал спасателям очевидец Асылан Нурекенов, находившийся рядом в этот момент, он доплыл до тонущих и кинул спасательный круг.

ДЧС ВКО просит граждан соблюдать меры безопасности на воде, не оставлять детей без присмотра. Не купаться в необорудованных для этого местах. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.