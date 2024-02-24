Четверо детей-погодков, младшему из которых 2 года, погибли при пожаре в селе Талды
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На момент пожара родители в доме отсутствовали, передает Kazpravda.kz
23 февраля в селе Талды Каркаралинского района Карагандинской области в двухквартирном одноэтажном жилом доме произошло загорание домашних вещей, мебели, оконных и дверных блоков на площади 10 квадратных метров.
«В результате пожара погибло четыре ребенка 2019-го, 2020-го, 2021-го и 2022 года рождения. На момент пожара дети находились в доме одни. Родители отсутствовали», - сообщает МЧС РК.
Пострадавшей семье местными исполнительными органами и населением оказывается необходимая помощь.
По факту пожара заведено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия и назначены экспертизы.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.