Четверо детей-погодков, младшему из которых 2 года, погибли при пожаре в селе Талды

Происшествия
126

На момент пожара родители в доме отсутствовали, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

23 февраля в селе Талды Каркаралинского района Карагандинской области в двухквартирном одноэтажном жилом доме произошло загорание домашних вещей, мебели, оконных и дверных блоков на площади 10 квадратных метров.

«В результате пожара погибло четыре ребенка 2019-го, 2020-го, 2021-го и 2022 года рождения. На момент пожара дети находились в доме одни. Родители отсутствовали», - сообщает МЧС РК.

Пострадавшей семье местными исполнительными органами и населением оказывается необходимая помощь.

По факту пожара заведено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия и назначены экспертизы.

Причины и обстоятельства происшествия  устанавливаются.
 

#Карагандинская область #пожар #гибель детей

Популярное

Все
Алматы вновь тряхнуло
Скопления автотранспорта на границах нет – КГД
Шах и мат: Зайнутдинову грозит дисквалификация
«Перепись» краснокнижных животных провели в нацпарке «Алтын-Эмель»
Алиментщики-лудоманы спустили более 426 млн тенге в Алматинской области
Сенсация в Дубае: Швёнтек проиграла квалифайеру
Четверо детей-погодков, младшему из которых 2 года, погибли при пожаре в селе Талды
Академия наук: миссия выполнима
Детский сад горел в Семее
Какого цвета «честный» мед?
Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута
Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе
Суд обязал Трампа выплатить более 350 млн долларов
За сутки в Алматы отменено 5 и задержано 60 авиарейсов
Фильм о легендарном полководце Жалантос Бахадуре сняли в Узбекистане
В Сарыагаше выращивают клубнику по новому методу
«Одна из проблем нашей науки – привлечение молодых кадров» - Айдос Сарым
Доходы Казахстана от экспорта нефти за год упали почти на 10%
Казахфильм открыл новый сезон кинопроизводства
Против повышения тарифов на электричество выступили актюбинцы
Астрономы разуверились в обитаемости крупнейшего спутника Сатурна
КНБ проводит операцию по пресечению деятельности радикалов
Казахстан и Азербайджан будут сотрудничать в борьбе с оргпреступностью
Филиалы ведущих турецких университетов откроют в Казахстане
В 9 областях ограничено движение транспорта из-за непогоды
Порыв водопровода произошел в Кокшетау
Открытие Берлинале ознаменовалось протестами на красной дорожке
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию

Читайте также

Алматы вновь тряхнуло
Показательный суд над закладчиком наркотиков прошел с участ…
В столице тушат пожар в частном доме
В школах Карагандинской области был доступ к запрещенному к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]