Четверо детей-погодков, младшему из которых 2 года, погибли при пожаре в селе Талды

На момент пожара родители в доме отсутствовали, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

23 февраля в селе Талды Каркаралинского района Карагандинской области в двухквартирном одноэтажном жилом доме произошло загорание домашних вещей, мебели, оконных и дверных блоков на площади 10 квадратных метров.

«В результате пожара погибло четыре ребенка 2019-го, 2020-го, 2021-го и 2022 года рождения. На момент пожара дети находились в доме одни. Родители отсутствовали», - сообщает МЧС РК.

Пострадавшей семье местными исполнительными органами и населением оказывается необходимая помощь.

По факту пожара заведено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия и назначены экспертизы.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

