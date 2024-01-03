Четыре человека погибло в ДТП на трассе в ВКО

Смертельное столкновение произошло на трассе «Усть-Каменогорск-Шемонаиха», передает корресподент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции региона
По сообщению полиции, 2 января на 8 км автодороги «Усть-Каменогорск-Шемонаиха», в районе села Уварово-Глубоковского района произошло столкновение двух автомобилей. В результате происшествия, на месте скончалось 4 человека, в том числе 2 несовершеннолетних.
«По данному факту начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Департамент полиции выражает искренние соболезнования родным и близким погибшим в этой трагической аварии, и призывает участников дорожного движения строго соблюдать установленные правила, не допускать нарушений скоростного режима, маневрирования, а также учитывать дорожные и погодные условия», – отметили в ДП.