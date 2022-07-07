Четверых детей спасли из горящей квартиры пожарные Атырау

Пожар произошёл сегодня, 7 июля, в 06:20 часов в многоэтажном доме №4 в микрорайоне "Авангард", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, открытым огнём горела спальня квартиры на четвёртом этаже.

Площадь горения составила 15 квадратных метров.

Пожарные через лестничный марш эвакуировали из квартиры четверых детей. 19-летний житель дома получил отравление угарным газом и был госпитализирован.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 06:50, на месте работали 12 пожарных и 3 единицы техники.

Жертв удалось избежать, добавили в ДЧС.