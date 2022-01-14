Четыре дня блуждали в степи двое мужчин в Акмолинской области
Двое акмолинцев, выехавших на поиски лошадей, блуждали в степи 4 дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
7 января в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило сообщение от руководителя одного из крестьянских хозяйств. Мужчина сообщил о двух работниках, пропавших в степи.
Было установлено, что 4 января они практически в буран отправились на снегоходе на поиск лошадей. Мужчины, жители Нур-Султана и Целиноградского района, почти четверо суток находились в степи.
Сотрудники районного отдела полиции капитан Арман Маменов и майор Рустем Садуов нашли пропавших без вести мужчин в 20-ти километрах от села Ключи Шортандинского района.
Как оказалось, в пути у них заглох снегоход, но они продолжали идти, пока случайно не набрели на заброшенное рыбацкое помещение, где остались, ожидая помощи. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь.