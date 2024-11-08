Четыре казахстанских фильма представили на фестивале во Франции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Париже на фестивале «Cinema Heritage» представили 4 фильма из Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Пронзительную историю последнего самурая Казахстана – японского военнопленного Ахико Тецура, прожившего всю свою жизнь в РК – во Франции показали впервые. Картина Эльдара Капарова и Алии Увальжановой «Заложники войны» уже презентовалась в Японии и США, размещена на мировых цифровых платформах и пока не вышла в прокат в самом Казахстане. Фильм очень тепло был встречен парижскими зрителями.

«Это большой и красивый фильм. Такого нам не хватает. Нечасто встретишь фильм с красивой картинкой, красивыми героями и актерами, сложный, где действие происходит в ограниченном пространстве. Он, по меркам западного кинопроизводства, снят в рекордные сроки со скромным бюджетом. Они справились», - говорит режиссёр Янн Аврил. «Это настоящие скрытые герои, но это и также очень грустная история. Это актуально с тем, что происходит сегодня в мире, когда есть люди, которые проживают подобные испытания. Неописуемые эмоции от просмотра этого фильма, он мне очень понравился», - поделился член Ассоциации студентов-тюркологов Гизем Даг.

«Заложники войны» – это совместное производство Казахстана и Японии. В работе над картиной участие принимали французские специалисты. Казахстанское кино все интересней и зарубежному зрителю, и профессионалам во всем мире, констатируют в дирекции парижского фестиваля.

«Пару лет назад мы презентовали здесь один очень большой проект под рабочим названием «Код манкурта». Это документальная драма. Картина уже начинает подготовительную работу. К ней присоединился уже знаменитый голливудский оскароносный сценарист Дэвид Франзони. Вот это все как раз-таки дает те плоды, что мы презентуем наши казахстанские проекты по всему миру», - отметила исполнительный директор фестиваля Cinema Heritage Диана Ашимова.

Фестиваль «Наследие кино» основан в прошлом году, но уже получил своего зрителя. Кинособытие под эгидой ЮНЕСКО ставит своей целью открывать местной публике молодые таланты, продвигать общечеловеческие ценности и сближать народы, рассказывает основатель фестиваля.

«Многие зрители, в том числе жюри, отмечают очень высокое качество казахских фильмов. Это вызывает интерес парижской публики, и это оправдано. Именно фестиваль ставит целью знакомить парижского зрителя с нашими молодыми талантами из наших краев», - подчеркнул посол Кыргызстана во Франции Садык Шер-Нияз.

В этом году в конкурсную программу фестиваля «Cinema Heritage» попала драма Асхата Кучинчерекова «Бауырына салу», а в программе национального дня Казахстана были также показаны триллер Адильхана Ержанова «Степной волк» и мюзикл по мотивам песен А-студио «Стоп, ночь».