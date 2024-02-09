Четыре крупные торговые сети нарушали права поставщиков продукции – АЗРК

В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК заявляют, что существующий порядок их отношений ограничивает возможности производителей, сообщает Kazpravda.kz
Ключевые проблемы в отношениях между торговыми сетями и поставщиками заключаются в навязывании неравноправных условий сотрудничества, ограничивающих возможности производителей, считают в антимонопольном ведомстве.
- Агентство выявило 27 фактов нарушения законодательства в сфере торговой деятельности, что послужило основанием для направления соответствующих уведомлений антимонопольному органу, - отметили в ведомстве.
Там уточнили, что в пределах компетенции антимонопольного органа было вынесено 4 уведомления в отношении крупных торговых сетей по признакам нарушения законодательства в области защиты конкуренции.