Четыре медали принесли казахстанцы с самой престижной биологической олимпиады мира

Образование
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В Филиппинах завершилась Международная олимпиада по биологии (International Biology Olympiad, IBO-2025) — одно из главных мировых интеллектуальных соревнований для школьников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

В этом году в ней участвовали более 320 талантливых ребят из 80 стран. Все четыре участника сборной Казахстана завоевали бронзовые медали, показав 100-процентный командный результат:

  • Ерсултан Кайркен – ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Павлодарской области;
  • Батыр Ержанулы – ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Усть-Каменогорск;
  • Айганым Балташова – ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Астаны;
  • Алихан Аширханов – ученик 8 класса лицея-интерната «Білім-инновация» г. Алматы.

Научные руководители команды – молодые ученые-биологи, активно развивающие отечественную науку, Лейла Аскарова и Ильяс Сакимов.

IBO-2025 включала два тура: теоретический – решение сложных задач по молекулярной и клеточной биологии, генетике, экологии, эволюции и биосистематике; практический – лабораторные исследования, микроскопия, работа с образцами и анализ биологических процессов.

Казахстан участвует в IBO с 1994 года. За это время наша сборная завоевала 2 золотые, 18 серебряных и 56 бронзовых медалей, а также 12 почётных грамот. Напомним, в 2024 году Казахстан принимал олимпиаду у себя и также показал 100% результат.

 

#Казахстан #олимпиада #школьники #медали #биология

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