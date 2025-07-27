В Филиппинах завершилась Международная олимпиада по биологии (International Biology Olympiad, IBO-2025) — одно из главных мировых интеллектуальных соревнований для школьников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

В этом году в ней участвовали более 320 талантливых ребят из 80 стран. Все четыре участника сборной Казахстана завоевали бронзовые медали, показав 100-процентный командный результат:

Ерсултан Кайркен – ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Павлодарской области;

Батыр Ержанулы – ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Усть-Каменогорск;

Айганым Балташова – ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Астаны;

Алихан Аширханов – ученик 8 класса лицея-интерната «Білім-инновация» г. Алматы.

Научные руководители команды – молодые ученые-биологи, активно развивающие отечественную науку, Лейла Аскарова и Ильяс Сакимов.

IBO-2025 включала два тура: теоретический – решение сложных задач по молекулярной и клеточной биологии, генетике, экологии, эволюции и биосистематике; практический – лабораторные исследования, микроскопия, работа с образцами и анализ биологических процессов.

Казахстан участвует в IBO с 1994 года. За это время наша сборная завоевала 2 золотые, 18 серебряных и 56 бронзовых медалей, а также 12 почётных грамот. Напомним, в 2024 году Казахстан принимал олимпиаду у себя и также показал 100% результат.