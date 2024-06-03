Юные математики взяли медали на международной олимпиаде в Ташкенте

Казахстанские школьники триумфально выступили на соревнованиях в Узбекистане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: пресс-служба Минпровещения

По данным ведомства, в Ташкенте прошла международная математическая олимпиада имени Аль-Хорезми среди 135 школьников из шести соседних стран, таких как Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана и Таджикистана.

Сборная команда Казахстана показала отличный результат, завоевав четыре медали: 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.

В число победителей вошли:

Шерхан Жақсылық –– ученик 9 класса Актюбинского областного специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» для одарённых юношей;

Орынбасар Бердибек –– ученик 9 класса Атырауского областного лицея-интерната №1 «Білім-инновация»;

Темірлан Әбішев –– ученик 9 класса Атырауского областного лицея-интерната №1 «Білім-инновация»;

Батырхан Аружан –– ученица 8 класса республиканской физико-математической школы г. Алматы.

Руководитель команды –– обладатель номинации «Лучший педагог», победитель международных и республиканских олимпиад Ибрагим Ибатулин.

Напомним, что первая олимпиада состоялась в 2023 году и собрала 72 участника из 5 стран. Тогда команда Казахстана завоевала две золотые и две серебряные медали.