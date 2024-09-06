Четыре полосы, ведущие на юг

По оценкам экспертов, четырехполосная трасса станет частью коридора Центр – Юг (Астана – Караганда – Балхаш – Алматы), играющего ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры республики.

Как отметили представители нацкомпании «КазАвтоЖол», проект осуществлен в рамках поручений, изложенных в Пос­лании Главы государства народу Казахстана.

В ходе реконструкции выполнен полный комплекс земляных и строительных работ: возведены эстакада через железнодорожные пути, путепровод, две транспортные развязки. Уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон, установлены системы освещения, дорожные знаки, барьерные ограждения, проложены водоотводные трубы. Выполнен также средний ремонт сущест­вующих участков дороги.

По информации специалис­тов, на строительстве было задействовано свыше 80 единиц техники, привлечены 256 рабочих и инженеров. Всего же до конца года планируется завершить реконструкцию 1,5 тыс. км республиканских автодорог в различных регионах республики.

Принявший участие в торжественной церемонии открытия участка автострады аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что в регионе во исполнение поручений Главы государства проводится масштабная и планомерная работа по улучшению дорожно-транспорт­ной инфраструктуры. Строительство шестикилометрового участка автотрассы в объезд станции Шамалган длилось около четырех лет. Проект стоимостью 25 млрд тенге поз­волит значительно разгрузить транспортный поток на данном отрезке транспортного коридора, сократить время в пути для жителей близлежащих населенных пунктов, повысить уровень безопасности дорожного движения.

Остается добавить, что железнодорожный переезд на станции Шамалган считается одним из самых опасных дорожных участков в регионе. В 2019 году здесь случилась крупная авария: пассажирский поезд протаранил автобус, выехавший на рельсы. Спустя год по требованию местных жителей был построен надземный пешеходный мост и объявлено о начале строительства объездной дороги. Правда, ввод в эксплуатацию путепровода-эстакады каждый раз переносили на более поздний срок, так важный инфраструктурный объект превратился в очередной долгострой.

Больше всего открытию транс­портной развязки обрадовались местные автомобилис­ты, вынужденные ежедневно часами стоять здесь в километровых заторах. Теперь эти мытарства позади – по новому мосту «с ветерком» уже проезжают машины, жители близлежащих сел надеются, что утомительные автомобильные пробки у станции Шамалган навсегда ушли в прошлое.