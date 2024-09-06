Четыре полосы, ведущие на юг Статьи 6 сентября 2024 г. 2:32 56 Асет Калымов собственный корреспондент по Алматинской области В Карасайском районе торжественно введен в эксплуатацию шестикилометровый участок автострады, проложенный в обход железнодорожной станции Шамалган. фото пресс-службы акимата Алматинской области По оценкам экспертов, четырехполосная трасса станет частью коридора Центр – Юг (Астана – Караганда – Балхаш – Алматы), играющего ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры республики. Как отметили представители нацкомпании «КазАвтоЖол», проект осуществлен в рамках поручений, изложенных в Послании Главы государства народу Казахстана. В ходе реконструкции выполнен полный комплекс земляных и строительных работ: возведены эстакада через железнодорожные пути, путепровод, две транспортные развязки. Уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон, установлены системы освещения, дорожные знаки, барьерные ограждения, проложены водоотводные трубы. Выполнен также средний ремонт существующих участков дороги. По информации специалистов, на строительстве было задействовано свыше 80 единиц техники, привлечены 256 рабочих и инженеров. Всего же до конца года планируется завершить реконструкцию 1,5 тыс. км республиканских автодорог в различных регионах республики. Принявший участие в торжественной церемонии открытия участка автострады аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что в регионе во исполнение поручений Главы государства проводится масштабная и планомерная работа по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Строительство шестикилометрового участка автотрассы в объезд станции Шамалган длилось около четырех лет. Проект стоимостью 25 млрд тенге позволит значительно разгрузить транспортный поток на данном отрезке транспортного коридора, сократить время в пути для жителей близлежащих населенных пунктов, повысить уровень безопасности дорожного движения. Остается добавить, что железнодорожный переезд на станции Шамалган считается одним из самых опасных дорожных участков в регионе. В 2019 году здесь случилась крупная авария: пассажирский поезд протаранил автобус, выехавший на рельсы. Спустя год по требованию местных жителей был построен надземный пешеходный мост и объявлено о начале строительства объездной дороги. Правда, ввод в эксплуатацию путепровода-эстакады каждый раз переносили на более поздний срок, так важный инфраструктурный объект превратился в очередной долгострой. Больше всего открытию транспортной развязки обрадовались местные автомобилисты, вынужденные ежедневно часами стоять здесь в километровых заторах. Теперь эти мытарства позади – по новому мосту «с ветерком» уже проезжают машины, жители близлежащих сел надеются, что утомительные автомобильные пробки у станции Шамалган навсегда ушли в прошлое. #строительство #трасса #автострада #Карасайский район