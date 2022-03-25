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Четыре стихии во благо
Наталья Денисова
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У жительницы Кызылорды Миры Жакибаевой интернациональная семья. Мама у нее украинка, отец – казах, замужем она за азербайджанцем.

– Поэтому мы отмечаем и славянские праздники, и казахские. Соблюдаем и азербайджанские традиции и обычаи, – рассказывает Мира. – А для азербайджанцев самый главный праздник в году – Новруз байрамы.

Традиции этого праздника интересны, его приятно и весело отмечать.

– Я, конечно, выйдя замуж за азербайджанца, начала следовать обычаям, принятым у азербайджанского народа, изучать его традиции. Это формирует нашу семейную культуру, в интернациональной атмосфере которой растут дети, – говорит Мира Жакибаева.

У азербайджанской диаспоры подготовка к Новруз байрамы начинается за месяц до праздника.

– Каждый из четырех вторников перед Новрузом называется чершенби, и каждый из них символизирует одну из главных природных стихий – воду, огонь, землю и ветер, – говорит Мира. – В эти дни вечерами люди собираются за накрытыми столами, где по традиции много национальных сладостей. Самый важный день – «ахырчершенбе ахшамы», это последний вторник перед Новрузом. В этот вечер в каждом доме должны зажечь столько факелов, сколько в семье домочадцев. Люди разжигают по возможности костер, через который все должны перепрыгнуть со словами «Все мои невзгоды тебе, а твою радость – мне». Азербайджанцы считают, что все четыре стихии объединены с единственной целью – во благо человека.

А в Новруз байрамы по азербайджанским традициям утром обязательно нужно съесть что-нибудь сладкое и понюхать ароматный дым, чтобы освободиться от злых духов.

– Это может показаться необычным, но в наших семьях в этот весенний праздник принято красить яйца, – отмечает Мира Жакибаева. – Для этого используют натуральные красители, чаще шелуху лука или свеклу, которые дают золотистый и красный окрас. Однако самый популярный цвет – зеленый, он олицетворяет пробуждение новой жизни. Почему мы красим яйца на Новруз? Это символ Нового года, считается, что на Новруз он как раз и наступает. А яйцо – символ зарождения новой жизни.

В первый день Нового года в каждой азербайджанской семье всю ночь не выключают свет – это знак благополучия.

– На праздничном столе в этот день обязательно должна быть пища, состоя­щая из семи блюд, название которых начинается с буквы «с», – поясняет наша героиня. – В частности, это сумах (специя), скэд (молоко), сирке (уксус), сямяни (специальная каша из пшеницы), сабзи (зелень). Также на стол ставят зеркало, свечу и крашеное яйцо. В отдельной тарелке – пророщенные зерна пшеницы – сямяни. Это один из главных атрибутов праздника. За три недели до Новруза надо посадить в небольшую емкость зерна пшеницы. В день праздника ростки ставят на стол и перевязывают красной ленточкой – это символизирует приход весны и достаток в доме. В гости на Новруз азербайджанцы ходят с хонча – украшенными цветами и лентами корзинами, доверху наполненными сладостями.

На стол гостям обязательно подают плов.

– В Азербайджане готовят до 200 видов плова, а шах-плов считается королем всех пловов национальной кухни, – говорит Мира Жакибаева. – Название происходит от его внешнего вида, который напоминает корону восточных правителей. Этот плов готовится в казане, дно которого выстилается тончайшими лепешками ручной работы – газмаг. В них послойно закладываются мясо, рис, курага, кишмиш и другие пряности, которые снова укрываются лепешками. Два часа шах-плов томится внутри хлеба без перемешиваний и проб.

Празднование завершается на 13-й день Новруза. И тогда все должны выйти из дома или выехать за город, на окраину села и провести весь день на природе.

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