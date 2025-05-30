Четыре тысячи казахстанских студентов обучаются в Италии

Образование,Президент
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Дана Аменова
корреспондент

На первом саммите «Центральная Азия – Италия» глава государства затронул вопросы сотрудничества в сферах образования и культуры

Фото: пресс-служба Акорды

Касым–Жомарт Токаев пригласил итальянские технические вузы к открытию филиалов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

«В настоящее время около четырех тысяч казахстанских студентов обучаются в Италии. Мы признательны итальянскому Правительству за предоставление грантов и стипендий, которые позволяют нашим студентам учиться в лучших университетах Вашей страны. Пользуясь возможностью, хочу пригласить итальянские технические вузы к открытию филиалов в Казахстане. Особое внимание мы уделяем именно инженерно-техническому образованию», – сказал он.

В целях дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей Глава государства предложил провести в 2026 году серию совместных мероприятий под эгидой Года культурного сближения Центральной Азии и Италии.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что все высказанные сегодня предложения найдут отражение в принимаемой по итогам заседания Совместной декларации

#Италия #студенты #обучение #Акорда #саммит

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