Ряд столичных вузов перейдет на «дистанционку» на время саммита ОДКБ
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27-28 ноября студенты некоторых вузов Астаны будут учиться в онлайн формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО
По информации ведомства, четыре вуза переходят на дистанционное обучение, два работают частично дистанционно. Еще два вуза находятся на каникулах, пять вузов продолжат обучение в традиционном формате.
Причем, формат занятий определяется каждым вузом самостоятельно в рамках их академической политики.
Напомним, что 27 ноября в Казахстан с госвизитом прибудет президент России Владимир Путин. 28 ноября под председательством президента Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.