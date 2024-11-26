Ряд столичных вузов перейдет на «дистанционку» на время саммита ОДКБ

27-28 ноября студенты некоторых вузов Астаны будут учиться в онлайн формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, четыре вуза переходят на дистанционное обучение, два работают частично дистанционно. Еще два вуза находятся на каникулах, пять вузов продолжат обучение в традиционном формате.

Причем, формат занятий определяется каждым вузом самостоятельно в рамках их академической политики.

Напомним, что 27 ноября в Казахстан с госвизитом прибудет президент России Владимир Путин. 28 ноября под председательством президента Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.