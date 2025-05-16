Сильнейшими в Китае стали Ольга Шмелева и Ирина Подойникова (байдарка-двойка, 500 мет­ров), Ольга Шмелева и Артем Терещенко (байдарка-двойка (микс), 500 мет­ров), Сергей Емельянов и Руфина Искакова (каноэ-двойка (микс), 500 метров), а также женская команда Казахстана (байдарка-четверка, 500 метров).

На вторую ступень пьедестала поднимались Бекарыс Раматулла (байдарка-одиночка, 500 метров), Виктор Степанов (каноэ-одиночка, 200 метров), Стелла Суханова (байдарка-одиночка, 1 000 метров), Сергей Емельянов и Полат Торебеков (каноэ-двойка, 500 метров). А бронзовые награды завоевали Ольга Шмелева (байдарка-одиночка, 200 метров), Мария Бровкова (каноэ-одиночка, 500 метров), команда Казахстана (байдарка-четверка (микс), 500 метров), команда Казахстана (каноэ-четверка (микс), 500 метров).

– Все, что было запланировано, мы сделали. Провели сборы, прошли отличную подготовку. Но, конечно, хотели завоевать больше медалей. В итоге в активе 12 наград и второе место в командном зачете. Основными соперниками, как и ожидалось, были китайцы. Две из четырех золотых медалей мы завоевали на олимпийских дистанциях. У нас были некоторые изменения в составе, так как больше акцентируем внимание на молодежи (U23). Впереди много важных турниров, и при этом мы взяли курс на омоложение. Сейчас в составе у нас порядка 60–70% именно молодых гребцов – юнио­ров и U23. Так сказать, работаем на перспективу и будущее.

У нас состав очень боевой. Молодежь берет пример с ветеранов, перенимает опыт и подтягивается к ним. Год-два поработать усиленно – и будут хорошие результаты. В гребле на байдарках есть у нас хорошие парни – Егор Краснонос и Дмитрий Холмогоров. Плюс еще два гребца, которых мы не взяли на первенство Азии в этот раз. Отличные, рослые ребята с подходящей антропометрией. В общем, работать есть с кем.

Мы пропустим первые два этапа Кубка мира, так что будем готовиться конкретно к мировым первенствам. Они пройдут как среди взрослых, так и среди молодежи и юниоров, – отмечает главный тренер команды Кайсар Нурмаганбетов.

Отметим, что при этом на предыдущих пяти чемпионатах Азии мы показывали еще более впечатляющие результаты. Так, в японском Токио-2024 мы взяли первое общекомандное место с шестью золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами. В тайском Районге-2022 мы были вторыми среди всех команд с десятью золотыми, восемью серебряными и десятью бронзовыми наградами. В китайском Шанхае-2017 и индонезийском Палембанге-2015 мы также стали сильнейшими в Азии, взяв тогда, соответственно, десять золотых, четыре серебряные и три бронзовые, а также пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую награду. И, наконец, в узбекском Самарканде-2013 мы заняли второе общекомандное место с шестью золотыми, восемью серебряными и семью бронзовыми медалями.