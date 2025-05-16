Четыре «золота» и курс на омоложение
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Дмитрий Норкин
В Наньчане (Китай) завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Наша сборная, которая состояла из 26 как опытных, так и молодых спортсменов, выступила довольно неплохо, завершив континентальное первенство с 12 наградами (четыре «золота», четыре «серебра» и четыре «бронзы»), сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Казахстана. Отметим, что наша национальная команда финишировала на втором общекомандном месте, пропустив вперед лишь Китай и обойдя Иран, который завершил турнир на третьей строчке.