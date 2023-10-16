Четырех экс-полицейских осудили за пытки в Астане

В Астане осудили экс-сотрудников полиции, пытавших подозреваемых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу межрайонного суда по уголовным делам города

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На скамье подсудимых за пытки (пункты 1, 2 части 2 статьи 146 УК РК) оказались Т., Ә., Ж. и М.

Полицейские Т., Ә., Ж. и М. проводили оперативно-розыскные, оперативно-профилактические, оперативно-поисковые мероприятия по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию имущественных преступлений.

Вступив между собой в сговор, они неоднократно пытали четырех подозреваемых в совершении карманных краж, чтобы запугать их и получить сведения, признательные показания в кражах мобильных телефонов.

Потерпевшие просили назначить наказание по закону, на усмотрение суда.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, заключениями судебно-медицинских экспертиз, судебно-психологических экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Т., Ә. и М. назначено по 4 года лишения свободы.

Ж. осужден к 3,5 годам заключения.

Все четырем бывшим полицейским 3 года запрещено занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах.

М. и Ж. лишены специального звания «старший сержант полиции», Ә. и Т. – «сержант полиции».

Приговор не вступил в силу.