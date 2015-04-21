Четырехлетний мальчик утонул в озере Малое в ВКО Происшествия 1213

Ребенок утонул в озере Малое в Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.



Трагедия произошла в поселке Алтайский Глубоковского района. Тело мальчика из воды извлек отец. Предположительно, ребенок упал в воду по неосторожности.



По этой же причине в селе Таскескен Урджарского района погиб ребенок 2013 года рождения. Он упал в сливную яму бани, находившуюся во дворе жилого частного дома. Тело ребенка обнаружил отец.



В целом за сутки, по данным департамента по ЧС ВКО, зарегистрировано 45 происшествий, в их числе – пожары, несчастные случаи.

