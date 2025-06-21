Бросившихся на помощь ребенку родителей благодаря усилиям МЧС также благополучно доставили до берега, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

На озере Балхаш Карагандинской области четырёхлетний ребёнок уплыл далеко от берега на надувном круге. Родители пытались самостоятельно добраться до него, но из-за сильного ветра и волн это оказалось опасным.

Благодаря оперативным действиям спасателей, все трое - ребёнок и его родители - были благополучно доставлены на берег.

Пострадавших нет.

МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра у воды и не используйте надувные круги для купания в открытых водоёмах - это может быть опасно.