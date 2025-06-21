Четырехлетнюю девочку унесло на озере Балхаш. Её спасли
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Бросившихся на помощь ребенку родителей благодаря усилиям МЧС также благополучно доставили до берега, передает Kazpravda.kz
На озере Балхаш Карагандинской области четырёхлетний ребёнок уплыл далеко от берега на надувном круге. Родители пытались самостоятельно добраться до него, но из-за сильного ветра и волн это оказалось опасным.
Благодаря оперативным действиям спасателей, все трое - ребёнок и его родители - были благополучно доставлены на берег.
Пострадавших нет.
МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра у воды и не используйте надувные круги для купания в открытых водоёмах - это может быть опасно.