Прокуроры выявили нарушения в ремонте автодорог в СКО

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Его лишили свободы на 7 лет

Фото: пресс-служба прокуратуры СКО

Чиновника осудили за хищение при ремонте дорог в СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"В нарушение требований Закона РК "Об автомобильных дорогах" (далее - Закон) должностные лица отдела ЖКХ г.Петропавловска подписывали акты выполненных работ за текущий и средний ремонт 20 улиц города, которые фактически не соответствовали установленным нормам Национального стандарта Республики Казахстан. В другом случае, эти должностные лица вопреки требованиям Закона принимали у подрядных организаций работы по текущему ремонту улиц областного центра без сертификата соответствия на асфальтобетонную смесь. По акту надзорного органа принимаются меры по устранению допущенных нарушений, а также по привлечению должностных лиц к установленной ответственности", - сообщили в надзорном органе.

Кроме того, по информации прокуратуры, в районе Г.Мусрепова в 2022 году выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог.

По данным надзорного органа, руководитель отдела ЖКХ района оплатил за ремонт автомобильных дорог 427 млн. тенге, по которому работы фактически не выполнены.

"По материалам надзорного органа департаментом экономических расследований по СКО зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в отношении руководителя отдела ЖКХ, директора подрядной организации и эксперта технического надзора. Приговором Петропавловского городского суда от 10 октября т.г. данные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 Уголовного кодекса, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому. Вопросы расходования бюджетных средств находятся на постоянном контроле надзорного органа", - отметили в пресс-службе.

   

#деньги #хищение #СКО #бюджет #чиновник #ремонт дорог

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