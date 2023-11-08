Прокуроры выявили нарушения в ремонте автодорог в СКО

Его лишили свободы на 7 лет

Фото: пресс-служба прокуратуры СКО

Чиновника осудили за хищение при ремонте дорог в СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"В нарушение требований Закона РК "Об автомобильных дорогах" (далее - Закон) должностные лица отдела ЖКХ г.Петропавловска подписывали акты выполненных работ за текущий и средний ремонт 20 улиц города, которые фактически не соответствовали установленным нормам Национального стандарта Республики Казахстан. В другом случае, эти должностные лица вопреки требованиям Закона принимали у подрядных организаций работы по текущему ремонту улиц областного центра без сертификата соответствия на асфальтобетонную смесь. По акту надзорного органа принимаются меры по устранению допущенных нарушений, а также по привлечению должностных лиц к установленной ответственности", - сообщили в надзорном органе.

Кроме того, по информации прокуратуры, в районе Г.Мусрепова в 2022 году выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог.

По данным надзорного органа, руководитель отдела ЖКХ района оплатил за ремонт автомобильных дорог 427 млн. тенге, по которому работы фактически не выполнены.