В Чехии запретили мобильные телефоны в школах

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Правительство Чехии одобрило законопроект о запрете использования детьми мобильных телефонов и прочих электронных гаджетов в учебных заведениях. 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Запрет на использование детьми мобильных телефонов, планшетных компьютеров и ноутбуков коснется детских садов, общеобразовательных школ, младших классов гимназий и музыкальных школ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Согласно законопроекту, ими нельзя будет пользоваться во время уроков, на переменах и в школьных столовых. Ограничение распространяется на группы продленного дня и школьные секции по интересам.

Исключения из правил коснутся детей, которым гаджеты необходимы по медицинским показаниям, например, для непрерывного наблюдения за уровнем сахара при диабете. Кроме того, детские учебные заведения смогут разрешать пользоваться мобильными телефонами или планшетными компьютерами в учебных целях, а также во время проведения экскурсий.

Законопроект направлен на утверждение в парламент. Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

#дети #Чехия #телефоны

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