Чисто там, где не сорят

Общество
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Сергей Наговицын

В Казахстане прошел глобальный общенациональный субботник.

фото Юрия Беккера

Мероприятие было организовано в рамках V юбилейного цикла Национальной социальной экокампании TURAQTY JOL. Для участников экологической акции, проводимой в Алматы, подъем на фуникулере к склонам высокогорного курорта Шымбулак в этот день был бесплатным. У турникетов к подъемнику организаторы встречали всех зарегистрировавшихся на акцию горожан и гостей города, давали четкие инструкции и провожали к месту сбора у самого подножия горнолыжной трассы.

А уже на Шымбулаке волонтеры снабжали вновь прибывших необходимым инструментом, перчатками, мешками для сбора мусора, головными уборами и непромокаемыми дож­девиками на случай, если непредсказуемая природа в горах вдруг решит освежить участников акции летним дождем. Вокруг одного из волонтеров собралась группа из тех, кто прибыл сюда немного раньше, еще до начала официального открытия и развлекательной шоу-программы, подготовленной организаторами. Молодой человек объяснял окружающим краткий план предстоящих мероприятий.

– После официального открытия мы все приступим к работе, – со знанием дела рассказывал волонтер Нурдаулет Есеналиев. – Я возглавлю самую ответственную группу, поэтому прошу вокруг меня держаться самых сильных. Кроме уборки мусора, нам надо будет раскидать вон ту кучу не растаявшего до сих пор снега. У нас для этого есть десять лопат, если кому-то не хватит, будем копать по очереди. Снег уже почернел, и эта куча наносит не только вред экологии национального парка, но и портит эстетический вид. Менее сильные, но более выносливые пойдут вверх по склону собирать мусор прямо до самого Талгарского перевала.

Услышанное ввергло в смятение даже журналистов. Наш фотокорреспондент Юрий Беккер еще крепче сжал в руках фотокамеру, показывая таким образом, что одновременно и разгребать снег, и вести документальную съемку у него вряд ли получится. И стал вглядываться вдаль, утыкаясь взором в сгущающиеся облака, рассчитывая свою выносливость на случай, если до перевала придется реально подниматься пешком.

Как позже нам рассказал Нурдаулет, он уже год является волонтером ЮНЕСКО. Волонтерская деятельность позволила ему получить соответствующие сертификаты и осуществить свою мечту о поступлении в вуз за рубежом. Кстати, его первый опыт в качестве волонтера тоже был связан с субботником. Исходя из собственных знаний и навыков по организации и координации подобного рода мероприятий, Нурдаулет уверен, что без здорового юмора на них не обойтись, ведь хорошая шутка, сказанная вовремя, способна придать сил всем участникам.

Ближе к 10.00 на сцене у шатров, разбитых организаторами, зазвучала музыка, и специально приглашенные фитнес-инструкторы провели для участников разминку в виде занятия ритмической гимнастикой. Следом на сцене с напутственными речами стали появляться официальные лица.

– TURAQTY JOL – это один из ключевых проектов организации в области устойчивого развития, который состоит из нескольких этапов и объединяет вокруг темы развития молодежи много партнеров и экспертов из разных сфер. За годы реализации он показал свою состоятельность и с каждым разом расширяет масштаб, – констатировал президент Федерации клубов ЮНЕСКО Болат Акчулаков.

В ходе мероприятия Казахстанская федерация клубов ЮНЕСКО и горный курорт «Шымбулак» заключили меморандум о взаимопонимании, направленный на выстраивание долгосрочного сотрудничества в области устойчивого туризма, охраны окружающей среды и сохранения природных ресурсов.

– Главная цель инициативы, собравшей заинтересованных людей, заключается в улучшении состояния родного края и окружающей среды через повышение уровня экологической культуры у молодежи, – отметила специалист по связям с общественностью Федерации клубов ЮНЕСКО Казахстана Айсана Мейрам. – Сегодня на Шымбулаке в рамках глобального субботника будут участвовать более 250 человек. В основном это наши члены клубов ЮНЕСКО, а также партнеры и жители города Алматы. Субботник нацелен на продвижение экологической ответственности людей, чтобы они повысили свои знания и внесли посильный вклад в улучшение состояния нашей природы.

К общей радости собравшихся, вывозить оставшийся с зимы снег не пришлось. Участников акции волонтеры разделили на три команды. Первая отправилась наводить чистоту у подножия горнолыжного спуска, две другие команды не пешком, а на фуникулерах поехали вверх к промежуточным станциям и на сам перевал. В окружении уже опытных наставников, с инструментами, пройдя инструктаж по технике безопасности, все ринулись трудиться на всеобщее благо ради поддержания чистоты и порядка в окрестностях. На протяжении нескольких часов склоны были буквально усыпаны людьми в зеленых кепках. И даже редкие капли дождя, который было пытался вмешаться в ход проведения мероприятия, не испугали участников, так что акция была доведена до логического финала.

– Я узнала о мероприятии от нашего лидера Айдоса, он отправил сообщение в чат с вопросом, есть ли желающие принять участие в глобальном субботнике, – рассказывает сотрудница одного из банков Жанна. – Я сразу же написала, что я в деле, и вот мы здесь. Подобного рода мероприятия – это ведь не столько работа, сколько возможность побывать с коллегами на природе, подышать свежим воздухом, завести новых друзей. При этом я могу сказать, что Шымбулак не такое уж и засоренное туристами место. В том месте, где нашей команде определили зону ответственности, я из реально не экологичного нашла лишь пару окурков, какие-то обрывки бумаги, но она сама разлагается. Пластиковых отходов тоже было совсем не много, за все время, что мы ходили, я и полмешка не набрала. Приятно, что, по крайней мере, тут, на курорте, люди уже стараются сами соблюдать чистоту и не мусорить. Ну и сотрудники Шымбулака, похоже, тоже тщательно следят за порядком.

По завершении активной фазы участников ждал сытный обед. Организаторы пригласили ошпаза, и казан только что приготовленного плова придал всем присутствующим новых сил. А дальше наступила развлекательная часть мероприятия. Мастер-классы по сортировке отходов проводили специально приглашенные гости из экологических организаций, экоблогеры рассказывали о своем личном опыте: как транслировать окружающим бережливое отношение к природе и прививать правила культурного к ней отношения. Для детей была организованна отдельная программа с играми и изготовлением поделок из подручных материалов, найденных в процессе наведения порядка на склонах.

#экология #волонтеры #субботник #мусор #Шымбулак #TURAQTY JOL

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