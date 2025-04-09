Членов земельной комиссии наказали за нарушение в СКО

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Специализированная природоохранная прокуратура Северо-Казахстанской области выявила нарушение законодательства при предоставлении земельного участка, на котором расположен водоем — озеро «Юртовое», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2023 году участок площадью 55 га был передан в пользование с целевым назначением для лесоразведения. Однако это решение противоречило требованиям статьи 26 Земельного кодекса и пункта 14 Закона «О пастбищах», так как территория относится к пастбищным землям, предназначенным для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья.

Кроме того, из 55 га участка 40 га занимает водоем, что делает его частью водного фонда. Согласно требованиям статьи 135 Земельного кодекса и статьи 119 Водного кодекса, предоставление таких земель для лесоразведения возможно только при наличии положительного заключения уполномоченного органа в сфере охраны водных ресурсов, которого в данном случае не было.

Несмотря на явные нарушения, земельная комиссия вынесла положительное заключение о передаче участка в аренду физическому лицу. Однако после вмешательства прокуратуры суд признал передачу земли незаконной и постановил вернуть участок с озером в собственность государства. Его кадастровая стоимость составляет более 117 млн тенге.

Кроме того, акт прокурорского надзора был рассмотрен на совете по этике Департамента агентства по делам государственной службы по СКО. В результате члены земельной комиссии, а также руководители отделов по земельным отношениям и государственного правового отдела акимата Мамлютского района были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия.

#нарушение #земля #участок #комиссия

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