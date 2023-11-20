Члены книжного клуба 28 лет читали один роман и не поняли его смысла

Члены книжного клуба из Лос-Анджелеса потратили 28 лет на прочтение экспериментального романа «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса, но так и не поняли его смысла, передает Lenta.ru со ссылкой на Washington Post

Фото: levelvan.ru

Клуб, состоящий примерно из 20 человек, был создан при библиотеке района Венис в Лос-Анджелесе в 1995 году. С тех пор участники собирались по первым вторникам каждого месяца, чтобы читать и обсуждать книгу. За эти годы состав клуба сильно изменился. Многие участники бросили чтение романа по разным причинам, но на их место всегда приходили другие.

3 октября основатель клуба — авангардный кинорежиссер Джерри Фиалка — прочел последнюю страницу романа. Чтение последней страницы происходило онлайн, так как члены клуба теперь живут в разных городах по всему миру.

Они рассказали в интервью The Washington Post, что ни секунды не жалеют о потраченном времени, а Фиалка назвал роман средоточием «всего, что было и будет».

38-летний участник клуба Питер Квадрино заявил, что чтение и обсуждение «Поминок по Финнегану» было самым увлекательным занятием в его жизни. Он считает, что в своей книге Джойс предсказал конфликты между мировыми державами и президентство Дональда Трампа.

78-летний Дункан Эклсон из Техаса сказал, что роман представляет собой «космологическую лупу, которая заставляет по-настоящему глубоко взглянуть на язык, отношения, историю и религию».

После прочтения книги члены клуба признались, что не до конца поняли ее смысл, но она точно изменила их взгляды на жизнь. Они сошлись во мнении, что роман дал понять, насколько они незначительны на фоне движения истории и насколько несовершенны.

Джеймс Джойс писал роман на протяжении 16 лет — с 1923 по 1939 год. Книга создана в технике потока сознания и содержит множество неологизмов, придуманных самим писателем, а также слов, позаимствованных из 70 языков мира. Споры специалистов и писателей о смыслах романа продолжаются по сей день.